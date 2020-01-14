ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рухані про атаку на літак МАУ: одна людина не може нести повну відповідальність

Новини » Політика     14.01.2020 - 09:34
Рухані про атаку на літак МАУ: одна людина не може нести повну відповідальність
Фото: Хасан Рухани (flickr.com)

Рухані також говорить, що іранський народ повинен бути впевнений, що інцидент з авіакатастрофою не повториться

Одна людина не може нести повну відповідальність за інцидент зі збитим в Ірані українським літаком. Про це заявив президент Ірану Хасан Рухані, повідомляють іранські ЗМІ.

Рухани зазначив, що іранський народ повинен бути впевнений, що інцидент з авіакатастрофою не повториться.

"Одна людина не може нести повну відповідальність за інцидент зі збитим під Тегераном літаком", - заявив іранський президент.

Нагадаємо, 8 січня іранські військові двома ракетами збили літак МАУ, який здійснював рейс із Тегерана в Київ. Загинули всі пасажири і екіпаж. Іранські власті заявили, що збиття літака сталося помилково, хоча спочатку спростовували цю інформацію.

Пізніше почалося розслідування масштабної авіакатастрофи. Голова групи з розслідування авіаційних пригод Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резейфар у зв'язку з розслідуванням авіакатастрофи літака МАУ відвідає Україну.

Секретар РНБО Данилов заявив, що частина експертної групи повертається в Україну.

Зазначимо, рятувальники опублікували відео з місця атаки на український літак в Ірані.

Авіакатастрофа МАУ у Тегерані: Трюдо назвав терміни репатріації тіл загиблих У момент запуску ракети по українському Boeing над Тегераном бачили інший літак
Новини України Іранавиакатастрофа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся