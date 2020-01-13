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Украина рассматривает созыв Совбеза ООН относительно сбитого самолета МАУ

Новости » Общество     13.01.2020 - 21:52
Украина рассматривает созыв Совбеза ООН относительно сбитого самолета МАУ
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Для созыва Совбеза ООН Украине необходимо определить была ли атака преднамеренной или случайной

Украина рассматривает возможность созыва Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) относительно сбития самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью "Цензор.Нет".

По его словам, для этого необходимо определить была ли атака на украинский самолет преднамеренной или случайной.

"От этой оценки зависит направление наших действий. У каждого дипломатического процесса должна быть своя логика и последовательность", - заявил Данилов.

Напомним, 8 января иранские военные двумя ракетами сбили самолет МАУ, совершавший рейс из Тегерана в Киев. В результате погибли 176 человек. Иранские власти заявили, что сбитие самолета произошло по ошибке.

Также РБК-Украина писало, что глава группы по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резейфар в связи с расследованием авиакатастрофы самолета МАУ посетит Украину. Также секретарь СНБО Данилов заявил, что часть экспертной группы возвращается в Украину. При этом основная часть экспертов остается в Тегеране.

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