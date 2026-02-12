Рух поїздів після обстрілів: в яких областях УЗ змінила рейси та запустила автобуси

Попри масований ворожий обстріл цієї ночі, рух поїздів в Україні триває. Водночас у деяких областях можливі точкові зміни рейсів і навіть автобусні трансфери.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Рух поїздів після масованого обстрілу

Згідно з оперативною інформацією компанії станом на 12 лютого, після важкої ночі з масованим обстрілом рух поїздів триває.

Водночас українцям повідомили, що у кількох регіонах були тимчасові зупинки - там, де моніторингові групи УЗ фіксували загрозу.

"Це спричинило контрольовані затримки - до години", - пояснили в "Укрзалізниці".

Зазначається, що попри всі ризики, рух із урахуванням безпекової ситуації в регіонах продовжують.

"У цей же час у Києві продовжують працювати 55 залізничних бригад, щоб як найшвидше повернути тепло у домівки киян", - додали у прес-службі компанії.

Сумська та Чернігівська області

У Сумській та Чернігівській областях, за інформацією "Укрзалізниці", можливі точкові зміни:

у приміському сполученні;

у регіональному сполученні.

Уточнюється, що станом на зараз:

пегіональні поїзди курсують до/з Конотопа;

приміські поїзди - до/зі станції "Кролевець".

Крім того, на Чернігівщині тимчасово призупинено рейси "Сновськ - Бахмач" і у зворотному напрямку.

Харківська область

У Харківській області ділянка "Лозова - Барвінкове - Краматорськ" залишається, як і раніше, у зоні підвищеної небезпеки.

"Пасажирів на цьому напрямку перевозимо автобусним об'їздом - стиковку забезпечено", - нагадали в УЗ.

Запорізька область

У Запорізькому регіоні, згідно з інформацією "Укрзалізниці", зберігається посилений контроль безпекової обстановки.

Громадянам пояснили, що залежно від ситуації застосовують:

або пропуск поїздів;

або автобусні трансфери.

При цьому пасажирів просять орієнтуватися на вказівки:

поїзних бригад;

працівників вокзалів.

Хто допомогає УЗ з евакуацією

Насамкінець в УЗ окремо подякували БФ "Проліска" - за підтримку автобусних перевезень на запорізькому та краматорському напрямках, а також допомогу в евакуації цивільних з Донецької області до евакорейсів на Харківщині.

Уточнюється, що команда фонду під час трансферів координує посадку та реєстрацію пасажирів.

"Рух триває. Безпека - перш за все", - підсумували в "Укрзалізниці".

Оперативна інформація щодо руху поїздів 12 лютого (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)