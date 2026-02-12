Движение поездов после обстрелов: в каких областях УЗ изменила рейсы и запустила автобусы
Несмотря на массированный вражеский обстрел этой ночью, движение поездов в Украине продолжается. В то же время в некоторых областях возможны точечные изменения рейсов и даже автобусные трансферы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.
Движение поездов после массированного обстрела
Согласно оперативной информации компании по состоянию на 12 февраля, после тяжелой ночи с массированным обстрелом движение поездов продолжается.
В то же время украинцам сообщили, что в нескольких регионах были временные остановки - там, где мониторинговые группы УЗ фиксировали угрозу.
"Это повлекло контролируемые задержки - до часа", - объяснили в "Укрзализныце".
Отмечается, что несмотря на все риски, движение с учетом ситуации с безопасностью в регионах продолжают.
"В это же время в Киеве продолжают работать 55 железнодорожных бригад, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома киевлян", - добавили в пресс-службе компании.
Сумская и Черниговская области
В Сумской и Черниговской областях, по информации "Укрзализныци", возможны точечные изменения:
- в пригородном сообщении;
- в региональном сообщении.
Уточняется, что по состоянию на сейчас:
- региональные поезда курсируют до/из Конотопа;
- пригородные поезда - до/со станции "Кролевец".
Кроме того, на Черниговщине временно приостановлены рейсы "Сновск - Бахмач" и в обратном направлении.
Харьковская область
В Харьковской области участок "Лозовая - Барвинково - Краматорск" остается по-прежнему в зоне повышенной опасности.
"Пассажиров на этом направлении перевозим автобусным объездом - стыковка обеспечена", - напомнили в УЗ.
Запорожская область
В Запорожском регионе, согласно информации "Укрзализныци", сохраняется усиленный контроль безопасности обстановки.
Гражданам объяснили, что в зависимости от ситуации применяют:
- либо пропуск поездов;
- либо автобусные трансферы.
При этом пассажиров просят ориентироваться на указания:
- поездных бригад;
- работников вокзалов.
Кто помогает УЗ с эвакуацией
Напоследок в УЗ отдельно поблагодарили БФ "Пролиска" - за поддержку автобусных перевозок на запорожском и краматорском направлениях, а также помощь в эвакуации гражданских из Донецкой области к эвакорейсам на Харьковщине.
Уточняется, что команда фонда во время трансферов координирует посадку и регистрацию пассажиров.
"Движение продолжается. Безопасность - прежде всего", - подытожили в "Укрзализныце".
Оперативная информация о движении поездов 12 февраля (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
