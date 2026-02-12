ua en ru
Чт, 12 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Движение поездов после обстрелов: в каких областях УЗ изменила рейсы и запустила автобусы

Четверг 12 февраля 2026 12:12
UA EN RU
Движение поездов после обстрелов: в каких областях УЗ изменила рейсы и запустила автобусы Пассажирам рассказали о движении поездов после вражеского массированного обстрела (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Несмотря на массированный вражеский обстрел этой ночью, движение поездов в Украине продолжается. В то же время в некоторых областях возможны точечные изменения рейсов и даже автобусные трансферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.

Читайте также: Руины на энергообъекте, среди раненых - младенец: все об атаке на Киев, Днепр и Одессу

Движение поездов после массированного обстрела

Согласно оперативной информации компании по состоянию на 12 февраля, после тяжелой ночи с массированным обстрелом движение поездов продолжается.

В то же время украинцам сообщили, что в нескольких регионах были временные остановки - там, где мониторинговые группы УЗ фиксировали угрозу.

"Это повлекло контролируемые задержки - до часа", - объяснили в "Укрзализныце".

Отмечается, что несмотря на все риски, движение с учетом ситуации с безопасностью в регионах продолжают.

"В это же время в Киеве продолжают работать 55 железнодорожных бригад, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома киевлян", - добавили в пресс-службе компании.

Сумская и Черниговская области

В Сумской и Черниговской областях, по информации "Укрзализныци", возможны точечные изменения:

  • в пригородном сообщении;
  • в региональном сообщении.

Уточняется, что по состоянию на сейчас:

  • региональные поезда курсируют до/из Конотопа;
  • пригородные поезда - до/со станции "Кролевец".

Кроме того, на Черниговщине временно приостановлены рейсы "Сновск - Бахмач" и в обратном направлении.

Харьковская область

В Харьковской области участок "Лозовая - Барвинково - Краматорск" остается по-прежнему в зоне повышенной опасности.

"Пассажиров на этом направлении перевозим автобусным объездом - стыковка обеспечена", - напомнили в УЗ.

Запорожская область

В Запорожском регионе, согласно информации "Укрзализныци", сохраняется усиленный контроль безопасности обстановки.

Гражданам объяснили, что в зависимости от ситуации применяют:

  • либо пропуск поездов;
  • либо автобусные трансферы.

При этом пассажиров просят ориентироваться на указания:

  • поездных бригад;
  • работников вокзалов.

Кто помогает УЗ с эвакуацией

Напоследок в УЗ отдельно поблагодарили БФ "Пролиска" - за поддержку автобусных перевозок на запорожском и краматорском направлениях, а также помощь в эвакуации гражданских из Донецкой области к эвакорейсам на Харьковщине.

Уточняется, что команда фонда во время трансферов координирует посадку и регистрацию пассажиров.

"Движение продолжается. Безопасность - прежде всего", - подытожили в "Укрзализныце".

Движение поездов после обстрелов: в каких областях УЗ изменила рейсы и запустила автобусыДвижение поездов после обстрелов: в каких областях УЗ изменила рейсы и запустила автобусыОперативная информация о движении поездов 12 февраля (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее мы рассказывали, где в Украине свет сегодня исчезает не по графику (из-за аварийных отключений после атаки).

Кроме того, мы сообщали, что "Укрзализныця" готовит новые тарифы - для некоторых вагонов билеты подорожают, а для других цена не изменится.

Читайте также, как экономить на билетах УЗ по новым правилам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Обстрел Киева Инфраструктура Атака дронов Автобусы Поезда Путешествия Ракетная атака Поезда
Новости
Без тепла в Киеве уже 3700 домов, а более 100 тысяч семей не имеют света (список районов)
Без тепла в Киеве уже 3700 домов, а более 100 тысяч семей не имеют света (список районов)
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ