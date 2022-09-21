Рух на мосту через Хаджибейський лиман завтра буде перекритим: подробиці
Завтра, 22 вересня, буде частково перекритий рух на мосту через Хаджибейський лиман для всіх видів транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку патрульної поліції Одеської області.
"У зв'язку з метрологічними випробуваннями системи моніторингу зважування в русі, буде тимчасово перекрито рух на автомобільній дорозі М-05 Київ - Одеса", - йдеться у заяві.
Поліцейські пояснюють, що 22 вересня, від 9:00 години ранку до 18:00 години вечора, на мосту через Хаджибейський лиман автомобілі будуть пропускати через кожні 30 хвилин.
Подібне перекриття планується організувати 23 та 24 вересня з 9:00 до 18:00. Водіїв закликають завчасно планувати свій маршрут.
Нагадаємо, що в Одесі автокран врізався у маршрутку. Внаслідок пригоди постраждали шестеро людей, зокрема дитина.
Також, в Одесі біля пірса перехожі знайшли вибухонебезпечні предмети.
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