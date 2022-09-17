Фото: в Одессе у пирса прохожие нашли взрывоопасные предметы (Виталий Носач, РБК-Украина)

В пятницу, 16 сентября, в Одессе у моря обнаружили взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Одесской области в субботу, 17 сентября.

"Вчера днем в Киевском районе у пирса в воде были обнаружены взрывоопасные предметы. Патрульные полицейские огородили место находки и оказывали помощь в работе специалистов", - говорится в сообщении.