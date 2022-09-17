ua ru
Сб, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Одессе у пирса прохожие нашли взрывоопасные предметы

Новина українською →
Одесса, Суббота 17 сентября 2022 12:05
В Одессе у пирса прохожие нашли взрывоопасные предметы Фото: в Одессе у пирса прохожие нашли взрывоопасные предметы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 16 сентября, в Одессе у моря обнаружили взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Одесской области в субботу, 17 сентября.

"Вчера днем в Киевском районе у пирса в воде были обнаружены взрывоопасные предметы. Патрульные полицейские огородили место находки и оказывали помощь в работе специалистов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Одесской области силами обороны Украины была обнаружена и обезврежена очередная морская дрейфующая мина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса
NEWS
Сбитый самолет и 200 убитых оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
Сбитый самолет и 200 убитых оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники