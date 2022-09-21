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Движение на мосту через Хаджибейский лиман завтра будет перекрыто: подробности

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Украина, Среда 21 сентября 2022 19:42
Движение на мосту через Хаджибейский лиман завтра будет перекрыто: подробности Фото: Движение на мосту через Хаджибейский лиман завтра будет перекрыто: подробности (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Завтра, 22 сентября, будет частично перекрыто движение по мосту через Хаджибейский лиман для всех видов транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу патрульной полиции Одесской области.

"В связи с метрологическими испытаниями системы мониторинга взвешивания в движении будет временно перекрыто движение на автомобильной дороге М-05 Киев - Одесса", - говорится в заявлении.

Полицейские объясняют, что 22 сентября, с 9:00 утра до 18:00 вечера, на мосту через Хаджибейский лиман автомобили будут пропускать через каждые 30 минут.

Подобное перекрытие планируется организовать 23 и 24 сентября с 9:00 до 18:00. Водителей призывают заранее планировать свой маршрут.

Напомним, что в Одессе автокран врезался в маршрутку. В результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

Также, в Одессе у пирса прохожие обнаружили взрывоопасные предметы.

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