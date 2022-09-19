В Одессе автокран врезался в маршрутку: есть пострадавшие (видео)
Утром 19 сентября в Одессе на улице Добровольского произошло ДТП. Водитель автокрана влетел в маршрутку с пассажирами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Одеса".
По словам водителя маршрутки, в результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе ребенок.
Предварительно, ДТП произошло по вине нетрезвого водителя автокрана. Он столкнулся не только с маршруткой, но и с двумя автомобилями.
Кадры с места ДТП публикуют местные Telegram-каналы.
Напомним, вечером 15 сентября в городе Броды Львовской области на автотрассе Киев - Чоп произошло ДТП с участием военного автомобиля и Volkswagen, жертвами которого стали четыре человека.
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