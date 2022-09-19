В Одессе автокран врезался в маршрутку: есть пострадавшие (видео)

Утром 19 сентября в Одессе на улице Добровольского произошло ДТП. Водитель автокрана влетел в маршрутку с пассажирами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Одеса ".

По словам водителя маршрутки, в результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

Предварительно, ДТП произошло по вине нетрезвого водителя автокрана. Он столкнулся не только с маршруткой, но и с двумя автомобилями.

Кадры с места ДТП публикуют местные Telegram-каналы.