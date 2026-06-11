Рух біля мосту Метро в Києві частково обмежують: до чого готуватись водіям (схема)

У четвер, 11 червня, транспортний потік біля мосту Метро в Києві частково обмежують. Рухатись зі змінами водіям доведеться вже з 10 години ранку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА розповіли (посилаючись на дані комунальної корпорації "Київавтодор"), що рух біля мосту Метро 11 червня частково обмежують:
За інформацією комунальників, рух транспорту частково обмежують на заїзді до транспортної розв'язки Набережного шосе - з мосту Метро (в Печерському районі столиці).
Уточнюється, що у цей час фахівці Шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) по ремонту та утриманню автомобільних шляхів і споруд на них Печерського району ремонтуватимуть там колесовідбійну стрічку.
"На час проведення робіт рух обмежать однією смугою", - повідомили у КМДА.
З огляду на таку ситуацію, у КК "Київавтодор":
Варто зауважити, що міст Метро - перша у світі аркова споруда з великими прогонами, спроєктована на сухих стиках (тобто бетонні конструкції були прикручені до бетонних конструкцій на болтових з'єднаннях).
Його конструкція за радянських часів була експериментальною (таких мостів було всього кілька в СРСР).
Загальна довжина мосту Метро - 682,64 м.
Ним пролягає Святошинсько-Броварська (так звана "червона") лінія Київського метрополітену.
Міст Метро (разом із Русанівським мостом) сполучають правобережну частину Києва з Русанівкою, Лівобережним масивом, Воскресенкою, Лісовим масивом та зоною відпочинку - Гідропарком.
На правому березі Дніпра міст завершує станція метро "Дніпро".
Нагадаємо, раніше у "Київавтодорі" розповіли, які дороги й мости відремонтують у столиці цього року.
Крім того, ми повідомляли, що (за інформацією патрульних) в машині повинен мати кожен водій.
Читайте також, який міст на Берестейському проспекті Києва частково закритий для пішоходів до осені.