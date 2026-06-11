Рух біля мосту Метро в Києві частково обмежують: до чого готуватись водіям (схема)

До якої години будуть діяти обмеження

У КМДА розповіли (посилаючись на дані комунальної корпорації "Київавтодор"), що рух біля мосту Метро 11 червня частково обмежують:

з 10 години (зранку);

до 17 години (на початку вечора).

Де саме обмежують рух і навіщо

За інформацією комунальників, рух транспорту частково обмежують на заїзді до транспортної розв'язки Набережного шосе - з мосту Метро (в Печерському районі столиці).

Уточнюється, що у цей час фахівці Шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) по ремонту та утриманню автомобільних шляхів і споруд на них Печерського району ремонтуватимуть там колесовідбійну стрічку.

"На час проведення робіт рух обмежать однією смугою", - повідомили у КМДА.

Де саме біля мосту Метро обмежують рух (схема: kyivcity.gov.ua)

З огляду на таку ситуацію, у КК "Київавтодор":

перепрошують за тимчасові незручності;

просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Особливості столичного мосту Метро

Варто зауважити, що міст Метро - перша у світі аркова споруда з великими прогонами, спроєктована на сухих стиках (тобто бетонні конструкції були прикручені до бетонних конструкцій на болтових з'єднаннях).

Його конструкція за радянських часів була експериментальною (таких мостів було всього кілька в СРСР).

Загальна довжина мосту Метро - 682,64 м.

Міст Метро у Києві (фото: uk.wikipedia.org/Andriy155)

Ним пролягає Святошинсько-Броварська (так звана "червона") лінія Київського метрополітену.

Міст Метро (разом із Русанівським мостом) сполучають правобережну частину Києва з Русанівкою, Лівобережним масивом, Воскресенкою, Лісовим масивом та зоною відпочинку - Гідропарком.

На правому березі Дніпра міст завершує станція метро "Дніпро".