Движение возле моста Метро в Киеве частично ограничивают: к чему готовиться водителям (схема)

В четверг, 11 июня, транспортный поток возле моста Метро в Киеве частично ограничивают. Двигаться с изменениями водителям придется уже с 10 часов утра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА рассказали (ссылаясь на данные коммунальной корпорации "Киевавтодор"), что движение возле моста Метро 11 июня частично ограничивают:
По информации коммунальщиков, движение транспорта частично ограничивают на заезде к транспортной развязке Набережного шоссе - с моста Метро (в Печерском районе столицы).
Уточняется, что в это время специалисты Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Печерского района будут ремонтировать там колесоотбойную ленту.
"На время проведения работ движение ограничат одной полосой", - сообщили в КГГА.
Учитывая такую ситуацию, в КК "Киевавтодор":
Стоит заметить, что мост Метро - первое в мире арочное сооружение с большими прогонами, спроектированное на сухих стыках (то есть бетонные конструкции были прикручены к бетонным конструкциям на болтовых соединениях).
Его конструкция в советское время была экспериментальной (таких мостов было всего несколько в СССР).
Общая длина моста Метро - 682,64 м.
По нему пролегает Святошинско-Броварская (так называемая "красная") линия Киевского метрополитена.
Мост Метро (вместе с Русановским мостом) соединяют правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережным массивом, Воскресенкой, Лесным массивом и зоной отдыха - Гидропарком.
На правом берегу Днепра мост завершает станция метро "Днепр".
Напомним, ранее в "Киевавтодоре" рассказали, какие дороги и мосты отремонтируют в столице в этом году.
Кроме того, мы сообщали, что (по информации патрульных) в машине должен иметь каждый водитель.
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