Движение возле моста Метро в Киеве частично ограничивают: к чему готовиться водителям (схема)

До какого часа будут действовать ограничения

В КГГА рассказали (ссылаясь на данные коммунальной корпорации "Киевавтодор"), что движение возле моста Метро 11 июня частично ограничивают:

с 10 часов (с утра);

до 17 часов (в начале вечера).

Где именно ограничивают движение и зачем

По информации коммунальщиков, движение транспорта частично ограничивают на заезде к транспортной развязке Набережного шоссе - с моста Метро (в Печерском районе столицы).

Уточняется, что в это время специалисты Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Печерского района будут ремонтировать там колесоотбойную ленту.

"На время проведения работ движение ограничат одной полосой", - сообщили в КГГА.

Где именно возле моста Метро ограничивают движение (схема: kyivcity.gov.ua)

Учитывая такую ситуацию, в КК "Киевавтодор":

приносят извинения за временные неудобства;

просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Особенности столичного моста Метро

Стоит заметить, что мост Метро - первое в мире арочное сооружение с большими прогонами, спроектированное на сухих стыках (то есть бетонные конструкции были прикручены к бетонным конструкциям на болтовых соединениях).

Его конструкция в советское время была экспериментальной (таких мостов было всего несколько в СССР).

Общая длина моста Метро - 682,64 м.

Мост Метро в Киеве (фото: uk.wikipedia.org/Andriy155)

По нему пролегает Святошинско-Броварская (так называемая "красная") линия Киевского метрополитена.

Мост Метро (вместе с Русановским мостом) соединяют правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережным массивом, Воскресенкой, Лесным массивом и зоной отдыха - Гидропарком.

На правом берегу Днепра мост завершает станция метро "Днепр".