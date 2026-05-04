Руді Джуліані, ексмер Нью-Йорка та соратник Трампа, у критичному стані в лікарні

Колишнього мера Нью-Йорка та близького соратника Дональда Трампа Руді Джуліані терміново госпіталізували у Флориді. 81-річний політик перебуває у критичному стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent .

Причини госпіталізації наразі залишаються таємницею. Лікарі не розголошують діагноз, проте стан пацієнта оцінюють як важкий.

Команда Джуліані закликає прихильників до молитви. Вони вірять у його одужання.

"Мер Руді Джуліані зараз перебуває в лікарні, де залишається у критичному, але стабільному стані" – заявив його речник. "Мер Джуліані – це боєць, який з непохитною силою подолав усі випробування у своєму житті, і він бореться з такою ж силою зараз".

Реакція Трампа: звинувачення на адресу демократів

Новина про хворобу Джуліані викликала миттєву реакцію Дональда Трампа. Він опублікував емоційний допис у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп назвав госпіталізацію трагедією і звинуватив політичних опонентів у тиску на Джуліані. На думку Трампа, саме це підкосило здоров’я ексмера.

"Наш чудовий Руді Джуліані, справжній воїн і найкращий мер в історії Нью-Йорка, БЕЗУМОВНО, був госпіталізований і перебуває у критичному стані.

Яка трагедія, що з ним так погано поводилися ліві радикальні божевільні, демократи ВСІ - І ВІН БУВ ПРАВИЙ У ВСЬОМУ!

Вони сфальсифікували вибори, вигадали сотні історій, зробили все можливе, щоб знищити нашу націю, а тепер подивіться на Руді. Так сумно!", - написав президент.

Аварія та попередні госпіталізації

Це вже не перший випадок за останні місяці, коли Джуліані опиняється на лікарняному ліжку. Його здоров'я серйозно похитнулося після інциденту в серпні.

Тоді політик потрапив у серйозну ДТП в Нью-Гемпширі. Джуліані отримав важкі травми: перелом грудного хребця, численні рвані рани, травми лівої руки та гомілки.

Попри це, він знайшов сили відвідати поминальні заходи 11 вересня в Нью-Йорку. Проте, схоже, організм не витримав навантаження.

Політичний шлях та юридичні баталії

Руді Джуліані довгі роки був ключовою фігурою в оточенні Трампа. Він очолював юридичну боротьбу за перегляд результатів виборів 2020 року. Джуліані неодноразово заявляв про масштабні фальсифікації.

Доказів змови суд так і не отримав. Юристи покладалися лише на свідчення прихильників.