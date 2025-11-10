Трамп помилував свого ексадвоката та інших фігурантів справи про вибори 2020 року, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп помилував свого колишнього адвоката Руді Джуліані та інших осіб, звинувачених у справі про фальсифікацію виборів 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

За словами прокурора США з питань помилування Еда Мартіна, Трамп помилував ключових фігур, які нібито були причетні до плану організації альтернативного списку виборців та "викриття фальсифікацій голосування" під час виборів 2020 року.

Мова йде про колишнього адвоката Трампа та ексмера Нью-Йорка Руді Джуліані, колишнього керівника апарату Білого дому Марка Медоуза, експомічника генпрокурора США Джеффрі Кларка та ще одного колишнього адвоката Сідні Пауелл, а також 72 інших осіб, які нібито були пов'язані зі спробою оскаржити результати виборів.

Зазначається, що помилування значною мірою символічні, оскільки нікому з останнього не було висунуто федеральних звинувачень, а Трамп не має права помилувати звинувачення штатів.

Десяткам осіб зі списку висунуто або висунуто звинувачення у зв'язку з розслідуваннями в Джорджії, Аризоні, Мічигані та Неваді, хоча більшість справ зайшли в глухий кут.

Помилування, яке Трамп підписав у п'ятницю, 7 листопада, стосується кожного зі співпідсудних президента, яким було висунуто звинувачення в Джорджії у 2023 році у масштабній схемі скасування результатів виборів.Четверо з помилуваних визнали себе винними.

"Ця прокламація покладає край серйозній національній несправедливості, скоєній щодо американського народу після президентських виборів 2020 року, і продовжує процес національного примирення", - йдеться у постанові про помилування.

Водночас у формулюванні помилування чітко зазначено, що воно не стосується самого Трампа.