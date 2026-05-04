Руди Джулиани, экс-мэр Нью-Йорка и соратник Трампа, в критическом состоянии в больнице

Бывшего мэра Нью-Йорка и близкого соратника Дональда Трампа Руди Джулиани срочно госпитализировали во Флориде. 81-летний политик находится в критическом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent .

Причины госпитализации пока остаются тайной. Врачи не разглашают диагноз, однако состояние пациента оценивают как тяжелое.

Команда Джулиани призывает сторонников к молитве. Они верят в его выздоровление.

"Мэр Руди Джулиани сейчас находится в больнице, где он остается в критическом, но стабильном состоянии", - заявил его представитель. "Мэр Джулиани - это боец, который с непоколебимой силой преодолел все испытания в своей жизни, и он борется с такой же силой сейчас".

Реакция Трампа: обвинения в адрес демократов

Новость о болезни Джулиани вызвала мгновенную реакцию Дональда Трампа. Он опубликовал эмоциональное сообщение в своей соцсети Truth Social.

Трамп назвал госпитализацию трагедией и обвинил политических оппонентов в давлении на Джулиани. По мнению Трампа, именно это подкосило здоровье экс-мэра.

"Наш замечательный Руди Джулиани, настоящий воин и лучший мэр в истории Нью-Йорка, БЕЗУМНО, был госпитализирован и находится в критическом состоянии.

Какая трагедия, что с ним так плохо обращались левые радикальные сумасшедшие, демократы ВСЕ - И ОН БЫЛ ПРАВ во ВСЕМ!

Они сфальсифицировали выборы, придумали сотни историй, сделали все возможное, чтобы уничтожить нашу нацию, а теперь посмотрите на Руди. Так грустно!", - написал президент.

Авария и предыдущие госпитализации

Это уже не первый случай за последние месяцы, когда Джулиани оказывается на больничной койке. Его здоровье серьезно пошатнулось после инцидента в августе.

Тогда политик попал в серьезное ДТП в Нью-Гемпшире. Джулиани получил тяжелые травмы: перелом грудного позвонка, многочисленные рваные раны, травмы левой руки и голени.

Несмотря на это, он нашел силы посетить поминальные мероприятия 11 сентября в Нью-Йорке. Однако, похоже, организм не выдержал нагрузки.

Политический путь и юридические баталии

Руди Джулиани долгие годы был ключевой фигурой в окружении Трампа. Он возглавлял юридическую борьбу за пересмотр результатов выборов 2020 года. Джулиани неоднократно заявлял о масштабных фальсификациях.

Доказательств сговора суд так и не получил. Юристы полагались только на показания сторонников.