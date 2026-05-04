ua en ru
Пн, 04 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Руди Джулиани, экс-мэр Нью-Йорка и соратник Трампа, в критическом состоянии в больнице

04:39 04.05.2026 Пн
3 мин
Трамп уже успел пропиариться на беде "мэра Америки" и вспомнил "левых сумасшедших радикалов" и демократов
aimg Филипп Бойко
Руди Джулиани, экс-мэр Нью-Йорка и соратник Трампа, в критическом состоянии в больнице Фото: экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани (Викимедиа)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Бывшего мэра Нью-Йорка и близкого соратника Дональда Трампа Руди Джулиани срочно госпитализировали во Флориде. 81-летний политик находится в критическом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Читайте также: Тегеран ответил на намерение Трампа по проливу предупреждением о перемирии

Причины госпитализации пока остаются тайной. Врачи не разглашают диагноз, однако состояние пациента оценивают как тяжелое.

Команда Джулиани призывает сторонников к молитве. Они верят в его выздоровление.

"Мэр Руди Джулиани сейчас находится в больнице, где он остается в критическом, но стабильном состоянии", - заявил его представитель. "Мэр Джулиани - это боец, который с непоколебимой силой преодолел все испытания в своей жизни, и он борется с такой же силой сейчас".

Реакция Трампа: обвинения в адрес демократов

Новость о болезни Джулиани вызвала мгновенную реакцию Дональда Трампа. Он опубликовал эмоциональное сообщение в своей соцсети Truth Social.

Трамп назвал госпитализацию трагедией и обвинил политических оппонентов в давлении на Джулиани. По мнению Трампа, именно это подкосило здоровье экс-мэра.

"Наш замечательный Руди Джулиани, настоящий воин и лучший мэр в истории Нью-Йорка, БЕЗУМНО, был госпитализирован и находится в критическом состоянии.

Какая трагедия, что с ним так плохо обращались левые радикальные сумасшедшие, демократы ВСЕ - И ОН БЫЛ ПРАВ во ВСЕМ!

Они сфальсифицировали выборы, придумали сотни историй, сделали все возможное, чтобы уничтожить нашу нацию, а теперь посмотрите на Руди. Так грустно!", - написал президент.

Авария и предыдущие госпитализации

Это уже не первый случай за последние месяцы, когда Джулиани оказывается на больничной койке. Его здоровье серьезно пошатнулось после инцидента в августе.

Тогда политик попал в серьезное ДТП в Нью-Гемпшире. Джулиани получил тяжелые травмы: перелом грудного позвонка, многочисленные рваные раны, травмы левой руки и голени.

Несмотря на это, он нашел силы посетить поминальные мероприятия 11 сентября в Нью-Йорке. Однако, похоже, организм не выдержал нагрузки.

Политический путь и юридические баталии

Руди Джулиани долгие годы был ключевой фигурой в окружении Трампа. Он возглавлял юридическую борьбу за пересмотр результатов выборов 2020 года. Джулиани неоднократно заявлял о масштабных фальсификациях.

Доказательств сговора суд так и не получил. Юристы полагались только на показания сторонников.

Что еще известно о Рубио Джулиани

Мы уже писали, что Трамп во время второго срока помиловал своего бывшего адвоката Руди Джулиани и других лиц. Некоторые суды Штатов их обвиняли по делу о фальсификации выборов 2020 года.

Также несколько лет назад расследование дела Джулиани по Украине завершилось без предъявления обвинений. Американские следователи пытались проверить переписку Джулиани с более чем десятком людей, в том числе с высокопоставленным прокурором Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Вчерашняя атака на Киевскую область была нетипичной: "Флеш" показал, какие дроны запускала РФ
Вчерашняя атака на Киевскую область была нетипичной: "Флеш" показал, какие дроны запускала РФ
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы