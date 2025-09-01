Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані потрапив у серйозну ДТП: що кажуть лікарі

Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані потрапив до лікарні після серйозної автомобільної аварії в Нью-Гемпширі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані опинився на лікарняному ліжку після автомобільної аварії поблизу Манчестера, штат Нью-Гемпшир.

Аварія сталася, коли автомобіль Джуліані збили ззаду під час руху шосе. При цьому говорити, що це був цілеспрямований напад, не доводиться, так як колишній мер перебував в орендованому автомобілі, і, за словами свого речника Майкла Рагузи, ніхто не знав, що це він.

В результаті ДТП 81-річний політик отримав перелом грудних хребців, численні рвані рани та забої, а також травми лівої руки та гомілки.

Наразі Джуліані перебуває в гарному настрої та "чудово одужує".

Інцидент стався після того, як Джуліані допоміг жінці, яка стала жертвою домашнього насильства, звернутися до поліції. Аварія, за словами Рагузи, не пов’язана з цим випадком і була випадковою.

Очікується, що Джуліані буде виписаний з лікарні через кілька днів.

Його син Ендрю Джуліані подякував усім за підтримку, написавши у X:

Ваші молитви значать для всього світу. Як син, можу сказати, що для мене честь мати батька, якого я можу назвати найсильнішим суким синком, якого я коли-небудь бачив".

Ким є Руді Джуліані

Колись його називали "мером Америки" за лідерство після терактів 11 вересня 2001 року.

Він також був адвокатом Дональда Трампа під час спроб скасувати результати виборів 2020 року, однак команда Трампа програла десятки судових позовів.

Джуліані також зіткнувся з судовими процесами від членів виборчої комісії штату Джорджія через наклеп, за що йому було призначено виплату 148 мільйонів доларів. Згодом сторони досягли угоди, яка дозволила Джуліані зберегти будинки та цінні речі, а члени комісії отримали невизначену компенсацію.