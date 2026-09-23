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Рубіо зустрівся з Лавровим після переговорів Зеленського з Трампом

16:46 23.09.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Марко Рубіо (Getty Images)

У Нью-Йорку в середу, 23 вересня, розпочалася зустріч глави МЗС Росії Сергія Лаврова і державного секретаря США Марко Рубіо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DRM News.

Зкстріч представників Сполучених штатів і країни-агресорки проходить у закритому режимі.

Зокрема, журналістам дозволили зняти перші хвилини переговорів, після чого їх попросили покинути приміщення.

Представники ЗМІ задавали питання, проте відповіді на них так і не отримали.

Нагадаємо, нещодавно Рубіо заявив, що у війні в Україні переможців не буде. Він додав, що її логічно було б завершити, і, зрештою, вона закінчиться мирною угодою.

РБК-Україна також писало, що вчора, 22 вересня, президент Володимир Зеленський зустрівся на полях Генасамблеї ООН з американським колегою Дональдом Трампом, після чого назвав умову для енергетичного перемир'я з Росією.

Крім того, Дональд Трамп під час свого виступу на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН підкреслив, що війна в Україні завершиться "швидше, ніж люди собі уявляють".

Зазначимо, Зеленський також висловив сподівання, що війну в Україні вдасться завершити до зими за допомогою Трампа.

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