"Переможців не буде": Рубіо заявив, що війну РФ проти України логічно закінчити

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що у війні Росії проти України переможців не буде. У зв'язку з цим він вважає, що її логічно було б закінчити і, зрештою, вона закінчиться мирною угодою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для радіо 77 WABC .

У ході бесіди він розповів, що на даний момент мирної угоди немає, проте вона має повний сенс. За його словами, війна не йде на користь жодній із сторін, і зрештою вона має закінчитися шляхом переговорів, оскільки перемоги в жодній із сторін не буде.

"Очевидно, вона не йде на користь Україні, а для Росії вона просто жахлива. Я маю на увазі, що вони не досягають успіхів у цій війні. Просто не досягають. Тому припинити її було б цілком логічно... Вона не закінчиться якоюсь нищівною військовою перемогою однієї зі сторін над іншою. Вона закінчиться шляхом досягнення домовленості за підсумками переговорів", - заявив Рубіо.

Водночас він додав, що у зовнішній політиці та у таких питаннях, як це, "іноді те, що має сенс, не обов'язково відбувається".

У зв'язку з цим Рубіо пояснив позицію президента Дональда Трампа тим, що якщо у США з'явиться можливість щось змінити та подолати розбіжності між двома сторонами, то голова Білого дому готовий це зробити.

"Ми продовжимо намагатися це зробити. Але очевидно, що сьогодні ми перебуваємо не там. Я сподіваюся, що це зміниться. І думаю, що зрештою так і буде. У якийсь момент ця війна має закінчитися. І війна в Україні завершиться шляхом укладення домовленості за підсумками переговорів... І чим раніше це станеться, тим менше людей загине і тим менше буде руйнувань", - резюмував держсекретар.