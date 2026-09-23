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Рубио встретился с Лавровым после переговоров Зеленского с Трампом

16:46 23.09.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Марко Рубио (Getty Images)

В Нью-Йорке в среду, 23 сентября, началась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DRM News.

Встреча представителей Соединенных штатов и страны-агрессора проходит в закрытом режиме.

В частности, журналистам разрешили снять первые минуты переговоров, после чего их попросили покинуть помещение.

Представители СМИ задавали вопросы, однако ответа на них так и не получили.

Напомним, недавно Рубио заявил, что в войне в Украине победителей не будет. Он добавил, что ее логично было бы завершить, и, в конце концов, она закончится мирным соглашением.

РБК-Украина также писало, что вчера, 22 сентября, президент Владимир Зеленский встретился на полях Генассамблеи ООН с американским коллегой Дональдом Трампом, после чего назвал условие для энергетического перемирия с Россией.

Кроме того, Дональд Трамп во время своего выступления на 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН подчеркнул, что война в Украине завершится "быстрее, чем люди себе представляют".

Отметим, Зеленский также выразил надежду, что войну в Украине удастся завершить к зиме с помощью Трампа.

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