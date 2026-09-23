Рубио встретился с Лавровым после переговоров Зеленского с Трампом

Встреча представителей Соединенных штатов и страны-агрессора проходит в закрытом режиме.

В частности, журналистам разрешили снять первые минуты переговоров, после чего их попросили покинуть помещение.

Представители СМИ задавали вопросы, однако ответа на них так и не получили.

Напомним, недавно Рубио заявил, что в войне в Украине победителей не будет. Он добавил, что ее логично было бы завершить, и, в конце концов, она закончится мирным соглашением.

РБК-Украина также писало, что вчера, 22 сентября, президент Владимир Зеленский встретился на полях Генассамблеи ООН с американским коллегой Дональдом Трампом, после чего назвал условие для энергетического перемирия с Россией.