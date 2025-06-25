Рубіо здивував НАТО, змінивши риторику щодо Росії, - Politico
Державний секретар США Марко Рубіо сьогодні розкритикував заклики Європи до посилення санкцій проти Росії. Це стало несподіванкою для міністрів закордонних справ НАТО, які напередодні говорили з ним про інше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Чотири європейські дипломатичні чиновники, знайомі з ходом зустрічі розповіли, що у приватній розмові у вівторок Рубіо натякнув, що Сенат, ймовірно, розгляне законодавство про посилення санкцій проти Росії після завершення роботи над податковим та бюджетним законопроектом президента Дональда Трампа.
Так званий "великий красивий законопроект", який, за словами держсекретаря США, може бути прийнятий вже цього тижня.
Повідомляється, що Рубіо, якого критикували на вечері через небажання Трампа посилювати політику щодо Москви, визнав своїм європейським колегам, що Росія є проблемою, яка стримує мирні переговори щодо припинення війни в Україні.
Але через кілька годин, під час ексклюзивного інтерв'ю, Рубіо виклав обґрунтування адміністрації щодо утримання від подальших санкцій проти Росії.
"Якщо ми зробимо те, чого всі тут хочуть, а саме прийдемо та розтрощимо їх ще більшими санкціями, ми, ймовірно, втратимо можливість розмовляти з ними про припинення вогню, а хто тоді з ними розмовлятиме?" - сказав Рубіо.
Він також додав, що Трамп нібито знатиме "час і місце" для зміни тактики.
Чому виникла розбіжність
Відповідаючи на запитання про цю розбіжність, високопосадовець США сказав, що Рубіо наголошує на тих самих основних моментах, але його співрозмовники зосереджуються на різних аспектах.
"Міністр дуже послідовно зустрічався та телефонував своїм колегам з трьох ключових питань: по-перше, президент твердо переконаний, що єдиний спосіб завершити цю війну - це переговори; по-друге, щойно США запровадять нові санкції проти Росії, можливість для США брати участь у цих переговорах закривається; і по-третє, Сенат, принаймні в Америці, є незалежним органом, який у певний момент збирається розглянути ці санкції", - сказав чиновник.
Посилення санкцій проти Росії
Канцлер Німеччини Фридрих Мерц розповів, що Європейський союз вже завтра, 26 червня, введе новий, 18-й пакет санкцій проти Росії.
Тим часом незрозумілою залишається позиція США. Ще на початку квітня сенатор Ліндсі Грем представив законопроєкт про запровадження жорстких санкцій проти Росії за відмову від довготривалого миру з Україною.
Законопроєкт вперше передбачав жорсткі обмеження не стільки проти Росії, скільки проти покупців її головного товару - енергоресурсів.
Проте Білий дім постійно тягнув з просуванням та ухваленням цього документу. А на початку червня, як писали ЗМІ, взагалі виявилось, що адміністрацію Трампа не влаштовує законопроєкт Грема. Сенатора попросили значно "пом'якшити документ".
Зауважимо також, що сьогодні під час саміту НАТО в Гаазі Трамп пояснив, чому він не може зупинити війну РФ проти України.
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