Рубио удивил НАТО, изменив риторику о России, - Politico

Государственный секретарь США Марко Рубио сегодня раскритиковал призывы Европы к усилению санкций против России. Это стало неожиданностью для министров иностранных дел НАТО, которые накануне говорили с ним о другом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Четыре европейские дипломатические чиновники, знакомые с ходом встречи рассказали, что в частном разговоре во вторник Рубио намекнул, что Сенат, вероятно, рассмотрит законодательство об усилении санкций против России после завершения работы над налоговым и бюджетным законопроектом президента Дональда Трампа.

Так называемый "большой красивый законопроект", который, по словам госсекретаря США, может быть принят уже на этой неделе.

Сообщается, что Рубио, которого критиковали на ужине из-за нежелания Трампа ужесточать политику в отношении Москвы, признал своим европейским коллегам, что Россия является проблемой, которая сдерживает мирные переговоры по прекращению войны в Украине.

Но через несколько часов, во время эксклюзивного интервью, Рубио изложил обоснование администрации по воздержанию от дальнейших санкций против России.

"Если мы сделаем то, чего все здесь хотят, а именно придем и сокрушим их еще большими санкциями, мы, вероятно, потеряем возможность разговаривать с ними о прекращении огня, а кто тогда с ними будет разговаривать?" - сказал Рубио.

Он также добавил, что Трамп якобы будет знать "время и место" для изменения тактики.

Почему возникло разногласие

Отвечая на вопрос об этом разногласии, высокопоставленный чиновник США сказал, что Рубио подчеркивает те же основные моменты, но его собеседники сосредотачиваются на разных аспектах.