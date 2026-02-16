Рубіо здивований, чому світ "не аплодує Трампу" за мирні ініціативи щодо України

Державний секретар США Марко Рубіо здивований реакцією міжнародної спільноти на мирні ініціативи президента США Дональд Трамп щодо війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рубіо, зроблену під час пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
Читайте також: Гарантії для тиску: Politico розкрило підступний план Трампа щодо України
За словами Рубіо, Сполучені Штати є "єдиною країною на землі", якій вдалося посадити обидві сторони за стіл переговорів.
Він також дорікнув міжнародним інституціям, зокрема ООН, заявивши, що "ні ООН, ні жодна інша країна в Європі не змогла б цього зробити".
Держсекретар наголосив, що замість підтримки зусиль Вашингтона частина міжнародної спільноти критикує Трампа за спроби сприяти припиненню війни.
"Це одна з небагатьох війн, які я коли-небудь бачив, де деякі люди в міжнародній спільноті засуджують вас за спробу допомогти припинити війну", - заявив Рубіо.
Він додав, що США продовжать брати участь у мирному процесі, якщо їхня роль залишатиметься позитивною та конструктивною.
Як відомо, у листопаді минулого року Сполучені Штати запропонували Україні мирний план із 28 пунктів.
Документ передбачав суттєві поступки з боку України на користь Росії, через що його розкритикували як у Києві, так і європейські партнери, а президент України Володимир Зеленський навіть звернувся до українців.
Після цього відбулася серія консультацій за участю представників України та країн ЄС.
За їхніми результатами план було доопрацьовано та скорочено приблизно до 20 пунктів. Оновлена версія стала більш прийнятною для української сторони.
Нещодавно в інтерв’ю виданню The Guardian Зеленський сказав, що американський президент прагне якнайшвидшого укладення мирної угоди щодо війни в Україні.
Водночас, за словами глави держави, ключовим питанням залишається поетапність реалізації домовленостей.
Тим часом видання Politico повідомило про власне бачення стратегії Трампа щодо України, оприлюднивши матеріал про його можливий план дій.