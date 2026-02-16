Рубіо здивований, чому світ "не аплодує Трампу" за мирні ініціативи щодо України

За словами Рубіо, Сполучені Штати є "єдиною країною на землі", якій вдалося посадити обидві сторони за стіл переговорів.

Він також дорікнув міжнародним інституціям, зокрема ООН, заявивши, що "ні ООН, ні жодна інша країна в Європі не змогла б цього зробити".

Держсекретар наголосив, що замість підтримки зусиль Вашингтона частина міжнародної спільноти критикує Трампа за спроби сприяти припиненню війни.

"Це одна з небагатьох війн, які я коли-небудь бачив, де деякі люди в міжнародній спільноті засуджують вас за спробу допомогти припинити війну", - заявив Рубіо.

Він додав, що США продовжать брати участь у мирному процесі, якщо їхня роль залишатиметься позитивною та конструктивною.