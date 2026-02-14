ua en ru
Сб, 14 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський пояснив підхід Трампа до миру: "великі пакети", але важлива послідовність

Україна, Субота 14 лютого 2026 13:15
UA EN RU
Зеленський пояснив підхід Трампа до миру: "великі пакети", але важлива послідовність Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп прагне швидкого укладення масштабної мирної угоди щодо війни в Україні, однак ключовим залишається поетапний підхід до домовленостей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише The Guardian.

"Трамп любить великі пакети"

За словами Зеленського, Трамп зацікавлений у швидкому укладенні комплексної мирної угоди, оскільки надає перевагу масштабним рішенням.

"Він хоче укласти угоду відразу, тому що любить великі пакети", - зазначив Зеленський, порівнявши цей підхід із попередніми великими законодавчими ініціативами американського лідера.

Водночас Зеленський підкреслив, що для України важливою є послідовність укладення домовленостей, адже спочатку мають бути визначені гарантії безпеки та інші ключові умови.

Вибори можливі після перемир’я

Президент також зазначив, що Україна могла б провести вибори у разі досягнення тимчасового перемир’я з Росією на два-три місяці. За його словами, проведення виборів можливе лише після припинення активних бойових дій і отримання гарантій безпеки для країни.

Мирний план США і переговори

У листопаді минулого року США запропонували Україні мирний план із 28 пунктів, який передбачав значні поступки Росії та був розкритикований Києвом і європейськими партнерами. Після серії консультацій за участю України та країн ЄС документ доопрацювали й скоротили приблизно до 20 пунктів, зробивши його більш прийнятним для української сторони.

За словами президента Володимира Зеленського, план щодо гарантій безпеки готовий приблизно на 90%, однак ключовими спірними питаннями залишаються території та статус Запорізької АЕС. Росія наполягає на контролі над Донбасом і станцією, тоді як Україна відкидає такі вимоги.

Останній раунд переговорів України, США та РФ відбувся 4-5 лютого в Абу-Дабі, а наступну зустріч сторони планують провести 17-18 лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні Сполучені Штати Америки Перемир'я Росії та України Мирні переговори Дональд Трамп
Новини
В Одесі під завалами зруйнованого будинку знайшли тіло жінки: фото наслідків атаки РФ
В Одесі під завалами зруйнованого будинку знайшли тіло жінки: фото наслідків атаки РФ
Аналітика
Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи