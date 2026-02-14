Зеленський пояснив підхід Трампа до миру: "великі пакети", але важлива послідовність
Президент США Дональд Трамп прагне швидкого укладення масштабної мирної угоди щодо війни в Україні, однак ключовим залишається поетапний підхід до домовленостей.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише The Guardian.
"Трамп любить великі пакети"
За словами Зеленського, Трамп зацікавлений у швидкому укладенні комплексної мирної угоди, оскільки надає перевагу масштабним рішенням.
"Він хоче укласти угоду відразу, тому що любить великі пакети", - зазначив Зеленський, порівнявши цей підхід із попередніми великими законодавчими ініціативами американського лідера.
Водночас Зеленський підкреслив, що для України важливою є послідовність укладення домовленостей, адже спочатку мають бути визначені гарантії безпеки та інші ключові умови.
Вибори можливі після перемир’я
Президент також зазначив, що Україна могла б провести вибори у разі досягнення тимчасового перемир’я з Росією на два-три місяці. За його словами, проведення виборів можливе лише після припинення активних бойових дій і отримання гарантій безпеки для країни.
Мирний план США і переговори
У листопаді минулого року США запропонували Україні мирний план із 28 пунктів, який передбачав значні поступки Росії та був розкритикований Києвом і європейськими партнерами. Після серії консультацій за участю України та країн ЄС документ доопрацювали й скоротили приблизно до 20 пунктів, зробивши його більш прийнятним для української сторони.
За словами президента Володимира Зеленського, план щодо гарантій безпеки готовий приблизно на 90%, однак ключовими спірними питаннями залишаються території та статус Запорізької АЕС. Росія наполягає на контролі над Донбасом і станцією, тоді як Україна відкидає такі вимоги.
Останній раунд переговорів України, США та РФ відбувся 4-5 лютого в Абу-Дабі, а наступну зустріч сторони планують провести 17-18 лютого.