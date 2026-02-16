Рубио удивлен, почему мир "не аплодирует Трампу" за мирные инициативы по Украине

По словам Рубио, Соединенные Штаты являются "единственной страной на земле", которой удалось усадить обе стороны за стол переговоров.

Он также упрекнул международные институты, в частности ООН, заявив, что "ни ООН, ни одна другая страна в Европе не смогла бы этого сделать".

Госсекретарь подчеркнул, что вместо поддержки усилий Вашингтона часть международного сообщества критикует Трампа за попытки способствовать прекращению войны.

"Это одна из немногих войн, которые я когда-либо видел, где некоторые люди в международном сообществе осуждают вас за попытку помочь прекратить войну", - заявил Рубио.

Он добавил, что США продолжат участвовать в мирном процессе, если их роль будет оставаться положительной и конструктивной.