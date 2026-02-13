Гарантії для тиску: Politico розкрило підступний план Трампа щодо України

США не підпишуть гарантії безпеки для України, поки Київ та Москва не досягнуть мирної угоди про завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За словами двох європейських чиновників та високопосадовця США, процес мирних переговорів гальмується через наполегливу позицію Росії щодо територій, від яких Україна не готова відступити.

Американський чиновник зазначив, що президент США Дональд Трамп використовує угоду як важель тиску на українського президента Володимира Зеленського і прагне, щоб усі деталі були закріплені перед підписанням.

"Він (Трамп - ред.) хоче багато чого закріпити та узгодити, перш ніж фактично підписати", - сказав чиновник, маючи на увазі гарантії безпеки.

"Він не хоче просто підписати, і якщо це перешкоджатиме подальшим мирним переговорам, то який сенс?", - додав він.

Територія залишається "головним каменем спотикання", адже Росія наполягає на контролі над усім Донбасом на сході України, навіть над тими частинами, які вона не захопила.

"Обидві сторони досить сильно вкоренилися, але я думаю, що всі відчувають, що є шлях вперед", - розповів посадовець.

Наступні переговори за участю США, Росії та України заплановані на наступний тиждень, ймовірно, у Маямі або Абу-Дабі. Однак, за словами дипломатів, прогрес у мирному процесі ускладнює одночасне ведення США переговорів щодо Ірану та війни в Україні.

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже зазначила, що поки немає жодних ознак серйозних намірів Росії щодо досягнення мирних домовленостей.

"Росія продовжує імітувати переговори, результати яких вона не може забезпечити на полі бою", - заявила вона.