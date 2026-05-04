Трамп почав виводити американських військових з Німеччини, - Bild
США розпочали процес виведення близько 5 тисяч своїх військовослужбовців з полігону в Німеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Йдеться про виведення бригади Stryker, яка базується у місті Вільзек (Баварія). Як повідомив представник Пентагону Шон Парнелл, процес переміщення військових та їхніх сімей планується завершити протягом 6-12 місяців.
Повного закриття бази не передбачається: після скорочення на ній продовжать нести службу від 5 до 8 тисяч військовослужбовців.
Загалом у Німеччині наразі дислоковано близько 40 тисяч американських військових. З них приблизно 16 тисяч базуються на полігоні Графенвер, і ще 10 тисяч - у Вільзеку. Разом із цивільним персоналом та сім'ями в цьому регіоні проживає понад 30 тисяч американців.
Наслідки для регіону та безпеки
Мер Вільзека Торстен Гредлер наголосив, що такий крок стане серйозним ударом для 6,5-тисячного міста. Американська присутність є критично важливою для економіки цього регіону, який вважається одним із найменш розвинених у Баварії.
Водночас американські джерела видання зазначають, що це рішення послаблює східний фланг НАТО в Європі, оскільки разом із контингентом регіон залишають командири танків, пілоти та фахівці з озброєння.
Bild зазначає, що рішення щодо скорочення військової присутності може бути пов'язане з невдоволенням президента США Дональда Трампа висловлюваннями канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Раніше останній заявив, що Іран здатен "принизити США" на переговорах щодо завершення конфлікту.
Виведення військ США з Німеччини
Нагадаємо, республіканці закликали Трампа не виводити війська з Німеччини, а хоча б просто перекинути їх на Близькій Схід. Вони вважають, що США ризикують підірвати стримування та надіслати неправильний сигналросійському диктатору.
Зазначимо у Пентагоні деякі чиновники були шоковані рішенням Трампа вивести війська з ФРН. До останнього моменту виведення військаз цього регіону взагалі не планувалось.
Водночас у відомстві раніше підтвердили план Трампа. У приватній бесіді з NYT один з високопосадовців пояснив, що таке рішення є "покаранням Німеччини" за заяви щодо війни в Ірані.