Рубіо висловися про позиції Трампа щодо Зеленського та Путіна

За словами американського чиновника, Трамп "розуміє, що "атаки" на Путіна, незалежно від того, як до нього особисто ставляться, заганяють президента Трампа у ситуацію, де його змушують "нападати" на Путіна, ображати його, висувати максималістські вимоги щодо того, що Росія має платити за відновлення (України, - ред.)".

Як заявив Рубіо, це речі, які зазвичай обговорюють на переговорах, але "коли про них говорять агресивно, а президент - людина, яка укладала угоди все своє життя, - то ніхто не сяде за стіл переговорів".

"І після цього складається враження, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що хоче, але, можливо, це не так. І це активне підривання зусиль щодо досягнення миру викликає глибоке розчарування у всіх, хто брав участь у комунікаціях з ним напередодні цієї зустрічі", - висловився держсекретар.

На думку Рубіо, американська сторона "марно витратила час" для зустрічі президентів США та України.

Відповідаючи на запитання про коментарі сенатора-республіканця від Південної Кароліни Ліндсі Грема після зустрічі в Овальному кабінеті про те, що Зеленський повинен розглянути питання про відставку, Рубіо відповів, що Трамп "не зайняв жодної позиції щодо цього".

"Сьогодні він (Трамп, - ред.) сказав: "Нехай він (президент України Володимир Зеленський, - ред.) повернеться, коли буде готовий до миру". Ось що він сказав", - висловися Рубіо.

Також держсекретар відповів на запитання ведучої про те, що він сам раніше говорив про те, що Путіну не можна довіряти в переговорах, і що саме цей аргумент намагався донести Зеленський під час розмови в Овальному кабінеті, та чи не змінилися в Білому домі позиція щодо довіри до слів глави Кремля.

"Учора президент Трамп сказав перед пресою, що наш підхід буде таким: "Довіряй, але перевіряй"", - відповів держсекретар США.

Рубіо ще раз наголосив, що Трамп "укладав угоди все своє життя", і що він "не стане жертвою якоїсь фіктивної угоди, і ми всі це розуміємо, принаймні з нашого боку".

"Тож мета тут - дійти до того моменту, коли можна буде з'ясувати, чи мир узагалі можливий. Я не знаю. Але, судячи з того, що вони (представники РФ, - ред.) говорили раніше, думаю, що це можливо. Ми повинні це зрозуміти", - висловився глава американської дипломатії.

Він також задався питанням, який європейський план завершення війни між РФ та Україною.

"Я можу сказати, що один європейський лідер сказав мені (я не називатиму його імені), що план полягає в тому, щоб війна тривала ще рік, а тоді Росія буде настільки ослаблена, що благатиме про мир. Це ще цілий рік вбивств, ще рік смертей, ще рік руйнувань. І, до речі, на мою думку, це не дуже реалістичний план", - сказав Рубіо.

Суперечка між Зеленським і Трампом, та заяви лідерів після цього

Як повідомлялося раніше, 28 лютого президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Білого дому мав зустріч з американським колегою Дональдом Трампом. Під час бесіди між ними та віце-президентом США Джей Ді Венсом виникла суперечка щодо перспектив підписання мирної угоди та завершення війни в Україні.

Трамп заявляв, що Україна начебто недостатньо вдячна американській стороні за допомогу, що країна не зможе виграти війну з РФ, в Україні проблеми з мобілізацією і що Києву слід припинити вогонь. Також президент США пригрозив скорочення поставок зброї для України.

Також Трамп зобов'язав Зеленського підписати мирну угоду з РФ, інакше Вашингтон "вийде з процесів". Своєю чергою Зеленський зазначив, що Путін не виконує підписані документи. Також президент України залишив Білий дім, договір щодо корисних копали, який мали підписати сторони, так і не був підписаний.

Пізніше у розмові з журналістами Трамп заявив, що Зеленський переграв на переговорах в Овальному кабінеті, і що для відновлення переговорів український лідер має підтвердити бажання миру.

Згодом Зеленський в інтерв'ю FOX News пояснив, що спровокувало суперечку між ним та президентом США Трампом. Також Зеленський висловив вдячність за підтримку народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу, реагуючі на прохання глави Білого дому перепросити за поведінку під час переговорів в Овальному кабінеті. За словами Зеленського, деякі речі треба обговорювати без камер.

А також Зеленський заявив, що рішення про його відставку може ухвалити лише народ України.