Зеленський роз'яснив, що спровокувало суперечку з Трампом у Білому домі

Президент Володимир Зеленський висловися про свою конфліктну бесіду з американським колегою Дональдом Трампом 28 лютого в Овальному кабінеті. Глава держави пояснив, що спровокувало суперечку між лідерами.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на інтерв'ю Зеленського FOX News .

Як пояснив глава держави, спровокувало суперечку на зустрічі з Трампом розповіді американського лідера про те, що Україна вже зруйнована, мільйони загинули, а президент - "диктатор".

"Де ж дружба між США та Україною?" - задався питанням Зеленський.

Відповідачі на питання, чи він шкодує про те, що сталося у Білому дому, президент дав ствердну відповідь: "так, це не було добре".

Також Зеленський висловив бажання, щоби "Трамп був більше на нашому боці".

Так український президент прокоментував словам американського лідера про те, що він знаходиться "посередині" між Україною та Росією.

Крім того, Зеленський на питання про те, чи можуть відносини з Трампом бути врятовані після того, що сталося, сказав: "так, звісно".

Український президент в інтерв'ю також відповів на питання про те, чи могла ситуація в Білому домі бути заздалегідь спланованою. "Я не знаю", - зауважив він.