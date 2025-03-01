Зеленський роз'яснив, що спровокувало суперечку з Трампом у Білому домі
Президент Володимир Зеленський висловися про свою конфліктну бесіду з американським колегою Дональдом Трампом 28 лютого в Овальному кабінеті. Глава держави пояснив, що спровокувало суперечку між лідерами.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Зеленського FOX News.
Як пояснив глава держави, спровокувало суперечку на зустрічі з Трампом розповіді американського лідера про те, що Україна вже зруйнована, мільйони загинули, а президент - "диктатор".
"Де ж дружба між США та Україною?" - задався питанням Зеленський.
Відповідачі на питання, чи він шкодує про те, що сталося у Білому дому, президент дав ствердну відповідь: "так, це не було добре".
Також Зеленський висловив бажання, щоби "Трамп був більше на нашому боці".
Так український президент прокоментував словам американського лідера про те, що він знаходиться "посередині" між Україною та Росією.
Крім того, Зеленський на питання про те, чи можуть відносини з Трампом бути врятовані після того, що сталося, сказав: "так, звісно".
Український президент в інтерв'ю також відповів на питання про те, чи могла ситуація в Білому домі бути заздалегідь спланованою. "Я не знаю", - зауважив він.
Додамо, перед тим президент України висловив вдячність за підтримку народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу, реагуючі на прохання глави Білого дому перепросити за поведінку під час переговорів в Овальному кабінеті. За словами Зеленського, деякі речі треба обговорювати без камер.
А також Зеленський заявив, що рішення про його відставку може ухвалити лише народ України. Так глава держави прокоментував пораду сенатора Ліндсі Грема піти у відставку після інциденту в Білому домі.
Як повідомлялося раніше, 29 лютого під час переговорів Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом у Білому домі, між лідерами виникла суперечка щодо перспектив підписання мирної угоди та завершення війни в Україні.
Трамп заявив, що Україна не здатна виграти війну, в ЗСУ закінчуються солдати і Києву слід припинити вогонь. Також президент США хоче завершити війну і пригрозив скорочення поставок зброї для України.
Трамп також зобов'язав Зеленського підписати мирну угоду з РФ інакше США "вийдуть з процесів". Однак Зеленський у відповідь зазначив, що це дуже складно і нелегко, адже Путін не виконує підписані документи.
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