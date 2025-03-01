Зеленський про суперечку з Трампом: деякі речі треба обговорювати без камер

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність за підтримку народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу. Так він відреагував на прохання глави Білого дому вибачитися за поведінку під час переговорів в Овальному кабінеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави в ефірі телеканалу Fox News.

Щодо скандальних переговорів із Трампом, Зеленський заявив: "Я не думаю, що ми зробили щось погане (на зустрічі з Трампом, - ред.). Але, мабуть, деякі речі треба обговорювати без камер".

На питання, чи не вважає він, що образив Трампа і має перепросити, глава держави висловив вдячність американському народу, президенту США і двопартійній підтримці в Конгресі.

Резонансні переговори Зеленського і Трампа

У п'ятницю, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит у США.

Під час переговорів з американським колегою Дональдом Трампом у Білому домі, між лідерами виникла суперечка щодо перспектив підписання мирної угоди та завершення війни в Україні.

Трамп заявив, що Україна не здатна виграти війну, в ЗСУ закінчуються солдати і Києву слід припинити вогонь. Також президент США хоче завершити війну і пригрозив скорочення поставок зброї для України.

Трамп зобов'язав Зеленського підписати мирну угоду з Росією, інакше США "вийдуть з процесів". Однак Зеленський у відповідь зазначив, що це дуже складно і нелегко, адже Путін не виконує підписані документи.

Опісля президент України достроково залишив Білий дім. Заплановане підписання угоди про контроль над рідкісноземельними ресурсами не відбулося.

Як повідомляють ЗМІ, США можуть припинити всю військову допомогу для України.

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