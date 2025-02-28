Трамп зробив заяву про майбутні поставки зброї Україні
Президент США Дональд Трамп висловився про майбутні поставки зброї Україні. За його словами, США не прагуть надсилати багато зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
"Ми не прагнемо надсилати багато зброї, ми прагнемо закінчити війну… Відповідь - так", - сказав він.
Трамп також висловив сподівання, що США не доведеться надсилати багато (зброї, - ред), тому що він "з нетерпінням" чекє, щоб це (припинення війни, - ред.) "було зроблено швидко".
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Постачання зброї США в Україну
На початку 2025 року колишній заступник спікера глави Пентагону Сабріна Сінгх заявляла, що адміністрація 46-го президента США Джо Байдена не встигне реалізувати всю суму в рамках схваленого у 2024-му Конгресом фінансування допомоги.
Пізніше, вступивши на посаду президента, Трамп заявив, що США може продовжувати допомогу Україні в обмін на українські рідкоземельні метали.
Донедавна призупинили постачання озброєння в Україну. Однак уже на початку лютого їх було відновлено.
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