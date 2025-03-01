Трамп назвав умову для повернення до перемовин із Зеленським
Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський переграв на переговорах в Овальному кабінеті. За його словами, для відновлення переговорів, український лідер має підтвердити бажання миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ЗМІ після прибуття на об'єднану базу "Ендрюс" перед посадкою на борт Air Force One.
Президент переконаний, що український лідер не схожий на людину, яка хоче укласти мир.
"Я хочу негайного припинення вогню, він (Зеленський) хоче воювати далі. Без нас - він не виграє", і декілька разів повторив, що припинення вогню можна досягнути негайно.
На думку Трампа, для поновлення переговорів зі США, Зеленський повинен сказати, що хоче миру.
"Він повинен хотіти миру. Він не повинен говорити негативні речі про Путіна", - сказав глава Білого дому.
Візит Зеленського до Вашингтону та резонансні переговори
У п'ятницю, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський почав офіційний візит до Вашингтону.
Після зустрічі з групою сенаторів, глава держави прибув до Білого дому для переговорів з американським колегою Дональдом Трампом.
Під час брифінгу для преси між лідерами виникла суперечка щодо перспектив завершення війни в Україні.
Трамп заявив, що Україна не здатна виграти війну, в ЗСУ закінчуються солдати і Києву слід припинити вогонь. А віце-президент США Джей Ді Венс звинуватив екс-президента Джо Байдена у небажанні завершити війну.
Також президент США хоче завершити війну і пригрозив скорочення поставок зброї для України.
Трамп зобов'язав Зеленського підписати мирну угоду з Росією, інакше США "вийдуть з процесів". Однак Зеленський сказав, що це дуже складно і не так просто, як здається, оскільки Путін ніколи не виконував на практиці жодних підписаних документів.
Опісля президент України достроково залишив Білий дім. Угода про контроль над рідкісноземельними ресурсами не була підписана.
За даними ЗМІ, США можуть припинити всю військову допомогу для України.
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