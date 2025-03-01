Трамп назвав умову для повернення до перемовин із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський переграв на переговорах в Овальному кабінеті. За його словами, для відновлення переговорів, український лідер має підтвердити бажання миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ЗМІ після прибуття на об'єднану базу "Ендрюс" перед посадкою на борт Air Force One.

Президент переконаний, що український лідер не схожий на людину, яка хоче укласти мир.

"Я хочу негайного припинення вогню, він (Зеленський) хоче воювати далі. Без нас - він не виграє", і декілька разів повторив, що припинення вогню можна досягнути негайно.

На думку Трампа, для поновлення переговорів зі США, Зеленський повинен сказати, що хоче миру.

"Він повинен хотіти миру. Він не повинен говорити негативні речі про Путіна", - сказав глава Білого дому.