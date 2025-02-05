Рубіо про USAID: іноземна допомога має просувати інтереси США, це не благодійність
Іноземна допомога повинна просувати інтереси США, а не бути благодійністю. В адміністрації Дональда Трампа запевняють, що не збираються припиняти всю міжнародну допомогу.
Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг у Коста-Риці 4 лютого.
"Я продовжую підтримувати іноземну допомогу. Але іноземна допомога - це не благодійність. Вона існує для просування національних інтересів Сполучених Штатів. Кожен долар, який ми витрачаємо, поки я є держсекретарем і поки президент Трамп перебуває у Білому домі, буде доларом, який просуває наші національні інтереси", - сказав він.
Держсекретар США додав, що програми допомоги з надання термінової гуманітарної допомоги, зокрема постачання їжі та ліків, не будуть заморожуватися. Але всі інші програми переглянуть.
Рубіо також винуватив Агенцію з міжнародного розвитку (USAID) у марнотратстві. За його словами, іноді "10, 12, 13%, можливо, й менше грошей із USAID доходили до одержувача", а решта нібито йшла на накладні витрати та бюрократію.
"Ми не збираємося припиняти іноземну допомогу. Ми будемо мати іноземну допомогу, яка має сенс. Ми будемо мати іноземну допомогу, яка працює. Ми будемо мати іноземну допомогу, яка сприятиме національним інтересам", - наголосив Рубіо.
Замороження допомоги США
Нагадаємо, що після повернення до Білого дому Дональд Трамп заморозив програми зовнішньої допомоги іншим країнам на 90 днів. Його адміністрація перегляне програми на відповідність до політики Трампа.
Держдеп США також видав директиву про замороження міжнародної гуманітарної допомоги та призупинення нових програм. Як повідомлялося 27 січня, офіс Агенції з міжнародного розвитку (USAID) в Україні припинив проекти.
Згодом Держдеп відновив деякі гуманітарні програми міжнародної підтримки. Йдеться про проєкти, пов'язані з порятунком життя.
Державний секретар США Марко Рубіо став виконувачем обов’язки директора USAID, але сказав, що делегував ці повноваження, тому не буде керувати повсякденною діяльністю агентства.
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що рішення Держдепу не вплине на постачання військової допомоги Україні від США.
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