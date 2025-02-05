Рубіо про USAID: іноземна допомога має просувати інтереси США, це не благодійність

Іноземна допомога повинна просувати інтереси США, а не бути благодійністю. В адміністрації Дональда Трампа запевняють, що не збираються припиняти всю міжнародну допомогу.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг у Коста-Риці 4 лютого.

"Я продовжую підтримувати іноземну допомогу. Але іноземна допомога - це не благодійність. Вона існує для просування національних інтересів Сполучених Штатів. Кожен долар, який ми витрачаємо, поки я є держсекретарем і поки президент Трамп перебуває у Білому домі, буде доларом, який просуває наші національні інтереси", - сказав він.

Держсекретар США додав, що програми допомоги з надання термінової гуманітарної допомоги, зокрема постачання їжі та ліків, не будуть заморожуватися. Але всі інші програми переглянуть.

Рубіо також винуватив Агенцію з міжнародного розвитку (USAID) у марнотратстві. За його словами, іноді "10, 12, 13%, можливо, й менше грошей із USAID доходили до одержувача", а решта нібито йшла на накладні витрати та бюрократію.

"Ми не збираємося припиняти іноземну допомогу. Ми будемо мати іноземну допомогу, яка має сенс. Ми будемо мати іноземну допомогу, яка працює. Ми будемо мати іноземну допомогу, яка сприятиме національним інтересам", - наголосив Рубіо.