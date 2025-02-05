Рубио о USAID: иностранная помощь должна продвигать интересы США, это не благотворительность
Иностранная помощь должна продвигать интересы США, а не быть благотворительностью. В администрации Дональда Трампа уверяют, что не собираются прекращать всю международную помощь.
Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг в Коста-Рике 4 февраля.
"Я продолжаю поддерживать иностранную помощь. Но иностранная помощь - это не благотворительность. Она существует для продвижения национальных интересов Соединенных Штатов. Каждый доллар, который мы тратим, пока я являюсь госсекретарем и пока президент Трамп находится в Белом доме, будет долларом, который продвигает наши национальные интересы", - сказал он.
Госсекретарь США добавил, что программы помощи по оказанию срочной гуманитарной помощи, в частности поставки еды и лекарств, не будут замораживаться. Но все остальные программы пересмотрят.
Рубио также обвинил Агентство по международному развитию (USAID) в расточительстве. По его словам, иногда "10, 12, 13%, возможно, и меньше денег из USAID доходили до получателя", а остальное якобы шло на накладные расходы и бюрократию.
"Мы не собираемся прекращать иностранную помощь. Мы будем иметь иностранную помощь, которая имеет смысл. Мы будем иметь иностранную помощь, которая работает. Мы будем иметь иностранную помощь, которая будет способствовать национальным интересам", - подчеркнул Рубио.
Замораживание помощи США
Напомним, что после возвращения в Белый дом Дональд Трамп заморозил программы внешней помощи другим странам на 90 дней. Его администрация пересмотрит программы на соответствие с политикой Трампа.
Госдеп США также издал директиву о замораживании международной гуманитарной помощи и приостановлении новых программ. Как сообщалось 27 января, офис Агентства по международному развитию (USAID) в Украине прекратил проекты.
Позже Госдеп возобновил некоторые гуманитарные программы международной поддержки. Речь идет о проектах, связанных со спасением жизни.
Государственный секретарь США Марко Рубио стал исполняющим обязанности директора USAID, но сказал, что делегировал эти полномочия, поэтому не будет руководить повседневной деятельностью агентства.
Президент Владимир Зеленский сообщал, что решение Госдепа не повлияет на поставки военной помощи Украине от США.
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