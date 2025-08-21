Рубіо проведе переговори з радниками з питань національної безпеки України та Європи, - NYT

"Державний секретар і радник з національної безпеки зустрінеться в четвер зі своїми європейськими колегами, щоб просунути мирний процес, який досі не мав значного прогресу", - ідеться у матеріалі The New York Times.

Цю зустріч редставник адміністрації Трампа, на якого посилаються журналісти, назвав "делікатними дипломатичними переговорами".

"Рубіо повинен буде переконати європейців, що мінливий Трамп дотримається свого зобов'язання допомогти їм захистити Україну, не роблячи цього під прапором НАТО", - пише видання.

Представник адміністрації заявив, що переговори визначать "як можуть виглядати гарантії безпеки" перед потенційною зустріччю Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Наприклад, в обмін на припинення Росією бойових дій, пакт про безпеку може включати зобов'язання США надати повітряну підтримку будь-яким операціям під керівництвом Європи, якщо російські війська відновлять наступ. Також він може містити зобов'язання США надати допомогу в галузі спостереження та розвідки для підтримки місій в Україні, а також військово-морські сили для захисту Чорного моря.

Ще одна складова переговорів - юридична сила гарантій безпеки, яка включає питання про схвалення конгресом США.