Рубио проведет переговоры с советниками по вопросам национальной безопасности Украины и Европы, - NYT

"Государственный секретарь и советник по национальной безопасности встретится в четверг со своими европейскими коллегами, чтобы продвинуть мирный процесс, который до сих пор не имел значительного прогресса", - говорится в материале The New York Times.

Эту встречу представитель администрации Трампа, на которого ссылаются журналисты, назвал "деликатными дипломатическими переговорами".

"Рубио должен будет убедить европейцев, что переменчивый Трамп сдержит свое обязательство помочь им защитить Украину, не делая этого под флагом НАТО", - пишет издание.

Представитель администрации заявил, что переговоры определят "как могут выглядеть гарантии безопасности" перед потенциальной встречей Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Например, в обмен на прекращение Россией боевых действий, пакт о безопасности может включать обязательства США оказать воздушную поддержку любым операциям под руководством Европы, если российские войска возобновят наступление. Также он может содержать обязательства США предоставить помощь в области наблюдения и разведки для поддержки миссий в Украине, а также военно-морские силы для защиты Черного моря.

Еще одна составляющая переговоров - юридическая сила гарантий безопасности, которая включает вопрос об одобрении конгрессом США.