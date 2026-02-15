Рубіо поставив крапку в темі виходу США з НАТО

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не планують виходити з НАТО. Він підкреслив, що переміщення військ з однієї країни в іншу відбувалося завжди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільну прес-конференцію з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.
"Що стосується НАТО - я не розумію, у Сполучених Штатів розгорнуті тисячі і тисячі військовослужбовців у рамках місії НАТО. І ми ясно дали зрозуміти, я думаю, це було дуже чітко заявлено на саміті всього кілька днів тому або на зустрічі на рівні міністрів оборони. Ми не виходимо з НАТО. Ми не йдемо", - сказав Рубіо.
Він підкреслив, що США можуть перемістити кілька тисяч солдатів з однієї країни в іншу, додавши, що такі процеси відбувалися завжди.
Також Рубіо зазначив, що не існує більш важливого обов'язку для будь-якої держави, ніж здатність захищати свій народ і свою країну.
"Саме тому, до речі, ми говоримо про важливість наявності у наших партнерів по НАТО відповідних можливостей... Я думаю, що ми хочемо сказати, що чим сильніші наші союзники, тим сильніші ми всі разом", - резюмував держсекретар.
Нагадаємо, у грудні 2025 року член Палати представників США республіканець Томас Массі вніс законопроєкт про вихід Сполучених Штатів з альянсу НАТО. Свій документ він аргументував таким чином:
"НАТО - це пережиток Холодної війни. Сполучені Штати повинні вийти з НАТО і використовувати ці гроші для захисту нашої країни, а не соціалістичних країн. Сьогодні я вніс законопроєкт HR 6508, щоб припинити наше членство в НАТО", - писав конгресмен.
Також у його законопроєкті було сказано, що НАТО створили для протидії СРСР, який розпався понад 30 років тому.
Politico того ж грудня повідомило, що у НАТО немає планів на той випадок, якщо США вирішать вийти з Північноатлантичного альянсу.
Водночас у Вашингтоні вже неодноразово звучали заяви, що США не будуть виходити з НАТО. Буквально в січні глава Мінфіну Скотт Бессент сказав, що Сполучені Штати залишаться в альянсі.
Варто також додати, що днями заступник глави Пентагону Елбрідж Колбі теж дав зрозуміти, що США не відмовляються від НАТО, але наголосив, що альянс має повернутися до свого основоположного призначення.
Зокрема, концепція "НАТО 3.0" має бути ближчою до реалізму часів холодної війни, що означає, що європейські союзники повинні взяти на себе головну роль в обороні Європи.