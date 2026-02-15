Рубио поставил точку в теме выхода США из НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не планируют выходить из НАТО. Он подчеркнул, что перемещение войск из одной страны в другую происходило всегда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместную пресс-конференцию с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
"Что касается НАТО - я не понимаю, у Соединенных Штатов развернуты тысячи и тысячи военнослужащих в рамках миссии НАТО. И мы ясно дали понять, я думаю, это было очень четко заявлено на саммите всего несколько дней назад или на встрече на уровне министров обороны. Мы не выходим из НАТО. Мы не уходим", - сказал Рубио.
Он подчеркнул, что США могут переместить пару тысяч солдат из одной страны в другую, добавив, что такие процессы происходили всегда.
Также Рубио отметил, что не существует более важной обязанности для любого государства, чем способность защищать свой народ и свою страну.
"Именно поэтому, кстати, мы говорим о важности наличия у наших партнеров по НАТО соответствующих возможностей... Я думаю, что мы хотим сказать, что чем сильнее наши союзники, тем сильнее мы все вместе", - резюмировал госсекретарь.
Напомним, в декабре 2025 года член Палаты представителей США республиканец Томас Масси внес законопроект о выходе Соединенных Штатов из альянса НАТО. Свой документ он аргументировал следующим образом:
"НАТО - это пережиток Холодной войны. Соединенные Штаты должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты нашей страны, а не социалистических стран. Сегодня я внес законопроект HR 6508, чтобы прекратить наше членство в НАТО", - писал конгрессмен.
Также в его законопроекте было сказано, что НАТО создали для противодействия СССР, который распался более 30 лет назад.
Politico в том же декабре сообщило, что у НАТО нет планов на тот случай, если США решат выйти из Североатлантического альянса.
При этом в Вашингтоне уже не раз звучали заявления, что США не будут выходить из НАТО. Буквально в январе глава Минфина Скотт Бессент сказал, что Соединенные Штаты останутся альянсе.
Стоит также добавить, что на днях замглавы Пентагона Элбридж Колби тоже дал понять, что США не отказываются от НАТО, но подчеркнул, что альянс должен вернуться к своему основополагающему предназначению.
В частности, концепция "НАТО 3.0" должна быть более близкой к реализму времен холодной войны, что значит, что европейские союзники должны взять на себя главную роль в обороне Европы.