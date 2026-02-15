Рубио поставил точку в теме выхода США из НАТО

"Что касается НАТО - я не понимаю, у Соединенных Штатов развернуты тысячи и тысячи военнослужащих в рамках миссии НАТО. И мы ясно дали понять, я думаю, это было очень четко заявлено на саммите всего несколько дней назад или на встрече на уровне министров обороны. Мы не выходим из НАТО. Мы не уходим", - сказал Рубио.

Он подчеркнул, что США могут переместить пару тысяч солдат из одной страны в другую, добавив, что такие процессы происходили всегда.

Также Рубио отметил, что не существует более важной обязанности для любого государства, чем способность защищать свой народ и свою страну.

"Именно поэтому, кстати, мы говорим о важности наличия у наших партнеров по НАТО соответствующих возможностей... Я думаю, что мы хотим сказать, что чем сильнее наши союзники, тем сильнее мы все вместе", - резюмировал госсекретарь.