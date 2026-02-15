Рубіо поставив крапку в темі виходу США з НАТО

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не планують виходити з НАТО. Він підкреслив, що переміщення військ з однієї країни в іншу відбувалося завжди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільну прес-конференцію з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

"Що стосується НАТО - я не розумію, у Сполучених Штатів розгорнуті тисячі і тисячі військовослужбовців у рамках місії НАТО. І ми ясно дали зрозуміти, я думаю, це було дуже чітко заявлено на саміті всього кілька днів тому або на зустрічі на рівні міністрів оборони. Ми не виходимо з НАТО. Ми не йдемо", - сказав Рубіо.

Він підкреслив, що США можуть перемістити кілька тисяч солдатів з однієї країни в іншу, додавши, що такі процеси відбувалися завжди.

Також Рубіо зазначив, що не існує більш важливого обов'язку для будь-якої держави, ніж здатність захищати свій народ і свою країну.

"Саме тому, до речі, ми говоримо про важливість наявності у наших партнерів по НАТО відповідних можливостей... Я думаю, що ми хочемо сказати, що чим сильніші наші союзники, тим сильніші ми всі разом", - резюмував держсекретар.