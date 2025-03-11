Рубіо подякував принцу Саудівської Аравії за організацію переговорів з Україною

Держсекретар США Марко Рубіо вже прибув до Саудівської Аравії і зустрівся з принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саулом. Він подякував йому за запрошення Штатів і організацію переговорів з метою закінчити війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і сайт Держдепартаменту США.

"Держсекретар подякував спадкоємному принцу за те, що він знову прийняв Сполучені Штати на переговорах, щоб допомогти розв'язати війну в Україні та забезпечити міцний мир", - ідеться в повідомленні.

Крім того, лідери обговорили Ємен і загрози судноплавству з боку терористів-хуситів, які загрожують "світовій торгівлі, американським інтересам, громадянам та інфраструктурі Саудівської Аравії.

Також Рубіо розповів про Сирію та шляхи сприяння "стабільному уряду, вільному від тероризму".

"Вони обговорили відновлення в Газі. Держсекретар подякував наслідному принцу за прийом арабських країн і підтвердив тверду прихильність Сполучених Штатів до того, що будь-яке розв'язання ситуації в Газі не повинно передбачати жодної ролі для ХАМАС", - додали в Держдепі.

CNN уточнює, що зустріч Рубіо і Мухамеда бін Салмана тривала понад дві години перед важливими переговорами між США та Україною, які відбудуться вже сьогодні, у вівторок.