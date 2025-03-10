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Рубіо заявив, що план України про часткове припинення вогню "має перспективи"

Понеділок 10 березня 2025 20:55
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Рубіо заявив, що план України про часткове припинення вогню "має перспективи" Фото: держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Напередодні переговорів у Саудівській Аравії між американськими та українськими чиновниками держсекретар США Марко Рубіо заявив, що бачить перспективи в пропозиції України щодо часткового припинення вогню для завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

"Я не кажу, що цього достатньо, але це та поступка, яку потрібно побачити, щоб завершити конфлікт," - додав у понеділок Рубіо.

За даними ЗМІ, очікується, що Київ запропонує повітряне та морське перемир’я з Росією під час переговорів з американською делегацією у вівторок.

ВВС додає, що Росія раніше відмовлялася від ідеї тимчасового припинення вогню, стверджуючи, що це спроба виграти час і запобігти військовому краху України.

Також перед зустріччю в Джидді Рубіо сказав, що важливо "чітко визначити наміри України" щодо мирної угоди. За його словами, країна повинна "бути готова робити складні речі, як і росіяни будуть змушені робити складні речі", щоб завершити війну.

"Я не ставлю жодних умов щодо того, що вони мають чи повинні робити. Ми хочемо почути, на що вони готові йти, і порівняти це з тим, що хочуть росіяни, а потім подивитися, наскільки ми відрізняємося", - зазначив держсекретар.

Рубіо зазначив, що обидві сторони повинні усвідомити, що "немає військового рішення" цього конфлікту і що його можна вирішити лише за допомогою "дипломатичних засобів".

Зустріч у Саудівській Аравії

Нагадаємо, 11 березня у Саудівській Аравії мають відбутись переговори між українською та американською делегаціями.

Президент України Володимир Зеленський перед переговорами наголосив, що з боку України буде чітка налаштованість на конструктив. Зеленський сподівається, що вдасться обговорити й погодити "необхідні рішення та кроки".

Додамо, президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув з візитом до Саудівської Аравії, але участі в переговорах він не братиме.

Разом з тим Рубіо напередодні зустрічі висловив сподівання, що питання призупинення Вашингтоном військової допомоги Україні може бути вирішене під час переговорів у Саудівській Аравії.

Детальніше про майбутні переговори у Саудівській Аравії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки Мирні переговори
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