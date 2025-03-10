Рубіо сподівається, що в Джидді буде вирішене питання щодо військової допомоги Україні
Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що питання призупинення Вашингтоном військової допомоги Україні може бути вирішене під час переговорів у Саудівській Аравії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Я думаю, що поняття паузи в наданні допомоги, загалом, - це те, що, я сподіваюся, ми зможемо вирішити. Очевидно, що ключове значення для цього матиме те, що відбудеться завтра", - сказав журналістам Рубіо.
Він також прокоментував перспективи припинення вогню в Україні, відзначивши українську пропозицію щодо перемир'я в повітрі та на морі.
"Я не кажу, що одного цього достатньо, але це саме та поступка, на яку ви повинні піти, щоб покласти край конфлікту", - додав держсекретар США.
Переговори в Саудівській Аравії
Нагадаємо, 11 березня у Саудівській Аравії мають відбутись переговори між українською та американською делегаціями.
До складу американської делегації увійдуть держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц.
Водночас до української делегації мають увійти щонайменше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр оборони України Рустем Умєров.
Додамо, президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув з візитом до Саудівської Аравії, але участі в переговорах він не братиме.
Детальніше про майбутні переговори у Саудівській Аравії - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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