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Рубіо сподівається, що в Джидді буде вирішене питання щодо військової допомоги Україні

Понеділок 10 березня 2025 19:39
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Рубіо сподівається, що в Джидді буде вирішене питання щодо військової допомоги Україні Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що питання призупинення Вашингтоном військової допомоги Україні може бути вирішене під час переговорів у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Я думаю, що поняття паузи в наданні допомоги, загалом, - це те, що, я сподіваюся, ми зможемо вирішити. Очевидно, що ключове значення для цього матиме те, що відбудеться завтра", - сказав журналістам Рубіо.

Він також прокоментував перспективи припинення вогню в Україні, відзначивши українську пропозицію щодо перемир'я в повітрі та на морі.

"Я не кажу, що одного цього достатньо, але це саме та поступка, на яку ви повинні піти, щоб покласти край конфлікту", - додав держсекретар США.

Переговори в Саудівській Аравії

Нагадаємо, 11 березня у Саудівській Аравії мають відбутись переговори між українською та американською делегаціями.

До складу американської делегації увійдуть держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц.

Водночас до української делегації мають увійти щонайменше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр оборони України Рустем Умєров.

Додамо, президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув з візитом до Саудівської Аравії, але участі в переговорах він не братиме.

Детальніше про майбутні переговори у Саудівській Аравії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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