У Трампа заявили, що Україна має поступитись РФ захопленими територіями у рамках мирної угоди

Держсекретар США Марко Рубіо, заявив, що Україні доведеться поступитись Росії захопленими з 2014 року територіями у рамках мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

"Найголовніше, з чим ми повинні виїхати звідси (з перемовин у Саудівській Аравії - ред.) - це тверде відчуття того, що Україна готова піти на важкі речі, як і росіяни повинні піти на важкі речі, щоб припинити цей конфлікт або хоча б призупинити його в тій чи іншій формі", - сказав Рубіо.

Під час спілкування з журналістами Рубіо відмовився запропонувати план потенційної угоди, але дав зрозуміти, що поступки обох сторін відіграватимуть центральну роль у дипломатії.

"Я думаю, обидві сторони повинні прийти до розуміння того, що військового вирішення цієї ситуації не існує. Росіяни не можуть завоювати всю Україну, і, очевидно, Україні буде дуже складно в розумні терміни змусити росіян повернутися туди, де вони були в 2014 році", - заявив держсекретар.

Він додав, що в майбутніх переговорах із Москвою вкрай важливо визначити, чим Росія готова поступитися.

За його словами, під час зустрічі у Саудівській Аравії він та українські посадовці, скоріш за все, обговорять відновлення військової допомоги Україні. Зокрема, позиція США з цього питання може змінитися, якщо Штати переконаються, що Україна серйозно налаштована на мир.

"Я можу запевнити вас у цьому, ми не будемо надавати військову допомогу росіянам", - сказав Рубіо.

Переговори в Саудівській Аравії

У вівторок, 11 березня, у Саудівській Аравії мають відбутись переговори між українською та американською делегаціями. Сьогодні ж туди прибув президент України Володимир Зеленський, але участі в переговорах він не братиме.

Наразі відомо, що у складі делегації США будуть держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц.

Зі сторони української делегації будуть керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр оборони України Рустем Умєров.