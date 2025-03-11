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Рубио поблагодарил принца Саудовской Аравии за организацию переговоров с Украиной

Вторник 11 марта 2025 02:46
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Рубио поблагодарил принца Саудовской Аравии за организацию переговоров с Украиной Фото: Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Госсекретарь США Марко Рубио уже прибыл в Саудовскую Аравию и встретился с принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саулом. Он поблагодарил его за приглашение Штатов и организацию переговоров с целью закончить войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и сайт Госдепартамента США.

"Госсекретарь поблагодарил наследного принца за то, что он снова принял Соединенные Штаты на переговорах, чтобы помочь разрешить войну на Украине и обеспечить прочный мир", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили Йемен и угрозы судоходству со стороны террористов-хуситов, которые угрожают "мировой торговле, американским интересам, гражданам и инфраструктуре Саудовской Аравии.

Также Рубио рассказал о Сирии и путях содействия "стабильному правительству, свободному от терроризма".

"Они обсудили восстановление в Газе. Госсекретарь поблагодарил наследного принца за прием арабских стран и подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов тому, что любое решение ситуации в Газе не должно включать никакой роли для ХАМАС", - добавили в Госдепе.

CNN уточняет, что встреча Рубио и Мухамеда бин Салмана длилась более двух часов перед важными переговорами между США и Украиной, которые состоятся уже сегодня, во вторник.

Что сказал Рубио за последние сутки

Напомним, вчера госсекретарь США Марко Рубио заявил, что видит перспективы в предложении Украины о частичном прекращении огня для завершения войны.

Также он сказал, что в рамках мирного соглашения Украине придется уступить России захваченными с 2014 года территориями.

Кроме того, Рубио выразил надежду, что вопрос приостановления Вашингтоном военной помощи Украине может быть решен во время переговоров в Саудовской Аравии.

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