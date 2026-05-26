Рубио передал Трампу послание от Путина

08:00 26.05.2026 Вт
2 мин
Что именно за послание диктатор РФ передал Трампу - неизвестно
aimg Юлия Маловичко
Рубио передал Трампу послание от Путина Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Госсекретарь США Марко Рубио передал президенту Дональду Трампу послание от главы Кремля Владимира Путина, которое он услышал во время диалога с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Alex Raufogle в сети Х.

"Рубио только что сообщил журналистам, что Лавров передал сообщение от Путина, предназначенное для Трампа, которое, по словам Рубио, он передал", - написал журналист.

По его словам, госсекретарь США также преуменьшил значение предположений, что Россия конкретно призвала Вашингтон вывести персонал посольства из Киева, поскольку Москва анонсировала удары.

"Опасность всех этих войн, поскольку они продолжаются, а затем продолжаются, заключается в том, что они всегда имеют угрозу эскалации", - сказал Рубио.

Как известно, Рубио и Лавров провели беседу в ходе которой последний призвал работников дипучреждений США покинуть их из-за вероятных ударов РФ по столице. Анонсированные атаки РФ пообещала якобы в ответ на регулярные дроновые обстрелы в России, хотя есть разные версии, какую цель преследует агрессор таким образом.

Например, в украинском МИД заявили, что угрозы ударить по Киеву являются шантажом для получения уступок на переговорах.

Следует отметить, что президент Владимир Зеленский накануне заявил - Украина стабилизировала фронт. Этого удалось достичь благодаря, в частности, применению дронов.

США готовы сделать все возможное, чтобы закончить войну в Украине, - Рубио
