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Рубіо назвав причину провалу переговорів Трампа та Путіна на Алясці

14:30 23.07.2026 Чт
2 хв
Глава Держдепу пояснив, як на це вплинула Україна
aimg Юлія Капітонова
Фото: Марко Рубіо, державний секретар США (Getty Images)

У серпні 2025 року президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін обговорювали пропозиції Москви щодо врегулювання російсько-української війни. Однак Україна їх заблокувала.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Журналісти поцікавилися у глави Держдепу, чи досі можна вважати актуальними пропозиції Росії, які Путін озвучив Трампу в Анкориджі.

Рубіо вкотре повторив, що зусилля Кремля у цьому питанні виявилися безуспішними.

Він також уточнив, що саме Україна відмовилася від підходу, який просувала Москва.

"Пропозиції, про які повідомлялося, - вони називають це "3 + 2", розподіл територій, - ці спроби провалилися. Адже мирну угоду неможливо укласти, якщо обидві сторони не погодяться на неї, а українці на це не погодилися", - пояснив Рубіо.

За його словами, тепер Києву та Москві доведеться шукати нові пропозиції та нові ідеї.

"Безсумнівног, той варіант був неприйнятним тоді для України. І я не думаю, що він є прийнятним для них і зараз. Насправді, ймовірно, він для них ще менш прийнятний", - додав дипломат.

На його переконання, завершити російсько-українську війну неможливо, поки не будуть знайдені дійсно нові концепції.

"І ми готові запропонувати деякі з них у відповідних умовах та формі", - підсумував Рубіо.

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Війна Росії проти УкраїниМарко РубіоДональд ТрампВолодимир ПутінМирні переговори