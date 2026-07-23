Рубио назвал причину провала переговоров Трампа и Путина на Аляске

Журналисты поинтересовались у главы Госдепа, можно ли до сих пор считать актуальными предложения России, которые Путин озвучил Трампу в Анкоридже.

Рубио еще раз повторил, что усилия Кремля в этом вопросе оказались безуспешными.

Он также уточнил, что Украина отказалась от подхода, который продвигала Москва.

"Предложения, о которых сообщалось, - они называют это "3+2", раздел территорий, - эти попытки провалились. Ведь мирное соглашение невозможно заключить, если обе стороны не согласятся на него, а украинцы на это не согласились", - объяснил Рубио.

По его словам, теперь Киеву и Москве придется искать новые предложения и новые идеи.

"Несомненно, тот вариант был неприемлем тогда для Украины. И я не думаю, что он приемлем для них и сейчас. На самом деле, вероятно, он для них еще менее приемлем", - добавил дипломат.

По его убеждению, завершить российско-украинскую войну невозможно, пока не будут найдены действительно новые концепции.

"И мы готовы предложить некоторые из них в соответствующих условиях и форме", - подытожил Рубио.