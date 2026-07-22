Путін різко змінив риторику щодо України після провалу перемовин із Трампом, - Bloomberg

Російський диктатор Володимир Путін не розглядає сценарій повернення Україні частини окупованих територій у межах мирної угоди щодо завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Інсайдери журналістів у Кремлі розповіли про різку зміну настроїв Путіна.

За їхніми словами, диктатор усвідомив, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом на Алясці завершилася провалом.

Путін не зміг домогтися від глави Білого дому жодного бажаного результату щодо України.

Саме тому глава Кремля вирішив різко змінити свій підхід і відмовитися від територіальних "поступок", які раніше був готовий обговорювати з Вашингтоном і Києвом.

"Володимир Путін налаштований на повне силове встановлення контролю над Донецькою областю України та відтепер збереже райони Сумської та Харківської областей поблизу кордону з Росією як буферні зони", - заявили анонімні джерела в Кремлі.

Також зазначається, що диктатор зайняв жорсткішу позицію на тлі посилення українських ударів по об’єктах у глибокому тилу Росії, зокрема в Москві. Як відомо, саме діпстрайки ЗСУ спровокували масштабну паливну кризу в країні-агресорці.

Ще один важливий фактор - Трамп зрештою підтримав новий законопроєкт про "пекельні санкції" проти РФ, запропонований покійним сенатором Ліндсі Гремом. Важливо розуміти, що він передбачає запровадження тарифів до 100% для п’яти найбільших покупців російських нафти й газу.

Попри це, Путін усе одно не поспішає сідати за стіл переговорів.

"Росія готова повернутися до перемовин лише після того, як Путін доб'ється захоплення всієї Донецької області", - стверджують інсайдери в Кремлі.