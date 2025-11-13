Рубіо назвав ключову мету випробувань ядерної зброї у США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обіцяв провести випробування ядерної зброї, щоб переконатися у її безпеці.
Про це заявив держсекретар Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепартаменту США.
За його словами, Вашингтон хоче також випробувати засоби доставки озброєння. За словами політика, інші країни "роблять те саме".
"На рівні з іншими країнами, які це роблять, ми повинні переконатися, що ці штуки працюють і вони безпечні", - заявив Рубіо.
Він також додав, що США давно непокоїть, як швидко розвиває свою ядерну програму Китай. За його словами, Пекін демонструє "найшвидше в історії людства нарощування військового потенціалу".
Нагадаємо, раніше Трамп оголосив про те, що його країна відновлює випробування ядерної зброї, оскільки інші держави "вже цим зайнялися".
Президент США зробив таку заяву після того, як російський диктатор Володимир Путін почав хизуватися новим озброєнням, яке може нести ядерну зброю. Спочатку він заявив про успішні випробування ракети "Буревісник", а потім - про підводний дрон "Посейдон".
На цьому тлі російські чиновники різко схаменулися. Зокрема, міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов заявив, що США під час військових навчань нібито відпрацьовують ракетно-ядерні удари по Росії.
Також він запропонував Путіну негайно розпочати підготовку до "повномасштабних ядерних навчань".
У відповідь Путін наказав своїм підлеглим опрацювати цю ідею. Також він додав, що якщо США або інші країни з "ядеркою" відновлять ядерні випробування, але Росія "повинна буде відповісти адекватно".
Пізніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков почав виправдовуватися, що Путін нібито не наказував почати підготовку до ядерних випробувань.