Рубіо назвав ключову мету випробувань ядерної зброї у США

За його словами, Вашингтон хоче також випробувати засоби доставки озброєння. За словами політика, інші країни "роблять те саме".

"На рівні з іншими країнами, які це роблять, ми повинні переконатися, що ці штуки працюють і вони безпечні", - заявив Рубіо.

Він також додав, що США давно непокоїть, як швидко розвиває свою ядерну програму Китай. За його словами, Пекін демонструє "найшвидше в історії людства нарощування військового потенціалу".