Рубио назвал ключевую цель испытаний ядерного оружия в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обещал провести испытания ядерного оружия, чтобы убедиться в его безопасности.
Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепартамента США.
По его словам, Вашингтон хочет также испытать средства доставки вооружения. По словам политика, другие страны "делают то же самое".
"На уровне с другими странами, которые это делают, мы должны убедиться, что эти штуки работают и они безопасны", - заявил Рубио.
Он также добавил, что США давно беспокоит, как быстро развивает свою ядерную программу Китай. По его словам, Пекин демонстрирует "самое быстрое в истории человечества наращивание военного потенциала".
Напомним, ранее Трамп объявил о том, что его страна возобновляет испытания ядерного оружия, поскольку другие государства "уже этим занялись".
Президент США сделал такое заявление после того, как российский диктатор Владимир Путин начал хвастаться новым вооружением, которое может нести ядерное оружие. Сначала он заявил об успешных испытаниях ракеты "Буревестник", а затем - о подводном дроне "Посейдон".
На этом фоне российские чиновники резко спохватились. В частности, министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что США во время военных учений якобы отрабатывают ракетно-ядерные удары по России.
Также он предложил Путину немедленно начать подготовку к "полномасштабным ядерным учениям".
В ответ Путин приказал своим подчиненным проработать эту идею. Также он добавил, что если США или другие страны с "ядеркой" возобновят ядерные испытания, но Россия "должна будет ответить адекватно".
Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков начал оправдываться, что Путин якобы не приказывал начать подготовку к ядерным испытаниям.