Рубио назвал ключевую цель испытаний ядерного оружия в США

По его словам, Вашингтон хочет также испытать средства доставки вооружения. По словам политика, другие страны "делают то же самое".

"На уровне с другими странами, которые это делают, мы должны убедиться, что эти штуки работают и они безопасны", - заявил Рубио.

Он также добавил, что США давно беспокоит, как быстро развивает свою ядерную программу Китай. По его словам, Пекин демонстрирует "самое быстрое в истории человечества наращивание военного потенциала".