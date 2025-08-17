Рубіо про можливу угоду щодо України: кожна сторона має щось дати та отримати

"Єдиний спосіб досягти угоди - це щоб кожна сторона щось отримала, і кожна сторона щось дала - і це було дуже складно", - зауважив Рубіо.

Він наголосив, що якби це було легко, це б не тривало 3,5 роки.

"Ось чому (український президент Володимир, - ред.) Зеленський приїжджає завтра", - додав він.