Рубио о возможном соглашении по Украине: каждая сторона должна что-то дать и получить

Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Для заключения соглашения о прекращении огня в Украине каждая сторона должна что-то получить и что-то отдать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио.

"Единственный способ достичь соглашения - это чтобы каждая сторона что-то получила, и каждая сторона что-то дала - и это было очень сложно", - отметил Рубио.

Он подчеркнул, что если бы это было легко, это бы не длилось 3,5 года.

"Вот почему (украинский президент Владимир, - ред.) Зеленский приезжает завтра", - добавил он.

Подготовка к соглашению о мире в Украине

Заметим, что на днях Рубио отметил, что гарантии безопасности для Украины и территориальные уступки должны стать частью мирных переговоров с Россией.

Напомним, что уже вчера, 16 августа, президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам о готовности предоставить Украине американские гарантии безопасности.

Это стало заметным сигналом изменения его позиции относительно участия Вашингтона в завершении войны России против Украины.

Заявление прозвучало после встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая состоялась в пятницу на военной базе в Анкоридже на Аляске.

Основной темой переговоров было прекращение агрессии РФ, однако, по словам Трампа, договориться о перемирии во время встречи не удалось.

Президент США подчеркнул, что дальнейшее развитие событий зависит от решений украинского руководства.

Сегодня, 17 августа, украинский президент прибыл в Брюссель на заседание "коалиции решительных", а после этого вместе с европейскими лидерами отправится в США.

