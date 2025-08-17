Рубио о возможном соглашении по Украине: каждая сторона должна что-то дать и получить

Для заключения соглашения о прекращении огня в Украине каждая сторона должна что-то получить и что-то отдать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио.
"Единственный способ достичь соглашения - это чтобы каждая сторона что-то получила, и каждая сторона что-то дала - и это было очень сложно", - отметил Рубио.
Он подчеркнул, что если бы это было легко, это бы не длилось 3,5 года.
"Вот почему (украинский президент Владимир, - ред.) Зеленский приезжает завтра", - добавил он.
Заметим, что на днях Рубио отметил, что гарантии безопасности для Украины и территориальные уступки должны стать частью мирных переговоров с Россией.
Напомним, что уже вчера, 16 августа, президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам о готовности предоставить Украине американские гарантии безопасности.
Это стало заметным сигналом изменения его позиции относительно участия Вашингтона в завершении войны России против Украины.
Заявление прозвучало после встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая состоялась в пятницу на военной базе в Анкоридже на Аляске.
Основной темой переговоров было прекращение агрессии РФ, однако, по словам Трампа, договориться о перемирии во время встречи не удалось.
Президент США подчеркнул, что дальнейшее развитие событий зависит от решений украинского руководства.
Сегодня, 17 августа, украинский президент прибыл в Брюссель на заседание "коалиции решительных", а после этого вместе с европейскими лидерами отправится в США.