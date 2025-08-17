Рубио о возможном соглашении по Украине: каждая сторона должна что-то дать и получить

"Единственный способ достичь соглашения - это чтобы каждая сторона что-то получила, и каждая сторона что-то дала - и это было очень сложно", - отметил Рубио.

Он подчеркнул, что если бы это было легко, это бы не длилось 3,5 года.

"Вот почему (украинский президент Владимир, - ред.) Зеленский приезжает завтра", - добавил он.