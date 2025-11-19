США і Росія обговорюють розробку нового плану закінчення війни в Україні, - Axios

Адміністрація Трампа таємно консультується з Росією, щоб розробити новий план з припинення війни в Україні. Він складатиметься з 28 пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Як пише видання, план США з 28 пунктів натхненний успішними зусиллями президента США Дональда Трампа з досягнення мирної угоди щодо Гази.

Джерела Axios розповіли, що 28 пунктів плану можна розділити на чотири основні категорії:

мир в Україні;

гарантії безпеки;

безпека в Європі;

майбутні відносини США з Росією та Україною.

Водночас видання пише, що поки незрозуміло, як план підходить до такого складного питання, як території.

За словами американського чиновника, розробкою плану керує спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Причому він уже обговорив його з російським посланником Кирилом Дмитрієвим.

Сам Дмитрієв в інтерв'ю Axios повідомляв, що в період з 24 по 26 жовтня провів три дні з Віткоффом та іншими членами команди Трампа, коли відвідав Маямі.

Також він висловив оптимізм щодо шансів на успіх угоди. За його словами, на відміну від минулих спроб, Москва відчуває, "що російську позицію дійсно почуто".

Підтвердження розробки плану і скасування зустрічі із Зеленським

Американський чиновник підтвердив виданню Axios, що Білий дім почав інформувати про новий план не тільки українських, а й європейських чиновників.

За його словами, адміністрація Трампа вважає, що є реальний шанс привернути на свій бік Україну та європейців, і що план буде адаптуватися на основі пропозицій різних сторін.

"Ми вважаємо, що зараз найкращий час для реалізації цього плану. Але обидві сторони повинні бути практичним і реалістичними", - заявив американський чиновник.

Також Axios зазначає, що сьогодні в середу Віткофф мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині, однак відклав свою поїздку.

Далі ЗМІ вказує, що чиновник підтвердив виданню, що Віткофф уже обговорив мирний план із секретарем РНБО Рустемом Умеровим на зустрічі в Маямі на початку цього тижня.

"Ми знаємо, що американці над чимось працюють", - сказало джерело.

Що ще сказав Дмитрієв про новий план

У коментарі Axios спецпредставник Путіна повідомив, що основна ідея полягає в тому, щоб узяти принципи, узгоджені главами США і РФ на саміті на Алясці, і підготувати пропозицію щодо:

врегулювання війни;

відновлення відносин США і РФ;

а також вирішити проблеми безпеки Росії.

"Насправді це набагато ширша концепція, яка, по суті, запитує: "Як нам нарешті забезпечити довгострокову безпеку в Європі, а не тільки в Україні?", - сказав він.

За словами Дмитрієва, мета полягає в тому, щоб підготувати письмовий документ із цього питання до наступної зустрічі Трампа і глави Кремля Володимира Путіна.

Крім того, російський посланник уточнив, що ці зусилля не пов'язані зі спробою Великої Британії розробити мирний план для України за зразком плану Гази. Він стверджує, що британський план не має шансів на успіх, оскільки нібито ігнорує позицію Росії.

Дмитрієв додав, що США зараз роз'яснює "переваги" свого нинішнього підходу до української сторони та європейців. Посланник пов'язує це з додатковими "успіхами" РФ на фронті.